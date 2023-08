Minister zdrowia stracił posadę. Premier przyjął rezygnację Adama Niedzielskiego

We wtorek, 8 sierpnia, premier przyjął dymisję, jaką na jego ręce złożył minister zdrowia Adam Niedzielski

Jednocześnie zapowiedział, że powierzy tę funkcję posłance PiS, lekarce internistce i członkini sejmowej Komisji Zdrowia Katarzynie Sójce

Rezygnacja z urzędu była związana z kontrowersjami, jakie wynikły po wpisie Niedzielskiego na Twitterze w sprawie danych wrażliwych dotyczących lekarza, który wypowiadał się w krytycznym dla resortu zdrowia materiale TVN

Jeszcze 8 sierpnia szef rządu wystąpi do prezydenta RP Andrzeja Dudy o zaakceptowanie zmian w resorcie zdrowia

Adam Niedzielski ministrem zdrowia był od 26 sierpnia 2020 roku. Był pierwszym nie lekarzem na tym stanowisku od dwóch dekad

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w oświadczeniu dla prasy, że dzisiaj rano podczas rozmowy z ministrem Adamem Niedzielskim podjął decyzję o przyjęciu jego rezygnacji z funkcji ministra.

- Jednocześnie postanowiłem też zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, lekarce internistce, która ma bardzo wielu swoich pacjentów, która zna służbę zdrowia od podszewki, jest jednocześnie też aktywnym członkiem Komisji Zdrowia – mówił premier.

Jak wskazał premier, „przede wszystkim zależy mu na tym, aby prace, które są prowadzone w Ministerstwie Zdrowia były toczone dalej bez przeszkód”.

- Te wszystkie prace dla dobra pacjenta są dzisiaj absolutnie kluczowe. To właśnie one, czyli poczynając od profilaktyki poprzez jak najszerszy dostęp do specjalistów, poprzez skracanie kolejek - co dzieje się zresztą też cały czas, system podnoszenia wynagrodzeń pracowników medycznych, poprzez koordynowaną opiekę czy również dodatkowy sprzęt, który trafia do szpitali w całej Polsce – mówił.

- Wszystko będzie kontynuowane pod kierunkiem pani Katarzyny Sójki. Uznałem, że kontynuowanie tego procesu naprawy musi wiązać się z zmianą personalną. Najważniejsze jest dobro pacjenta – podkreślił premier.

Morawiecki podziękował ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, ponieważ „podjął się tej arcytrudnej funkcji w momencie, kiedy wybuchła światowa pandemia”. - Kilka miesięcy po tym, bodaj w sierpniu 2020 roku objął tę funkcję i to był bardzo trudny czas COVID-19, kiedy nowe, dodatkowe, bardzo skomplikowane zadania, których nikt wcześniej nie testował, nikt wcześniej się nie uczył, musiały być wykonane – podkreślił.

- Kompetencje [Niedzielskiego – red. RZ] zarządzania skomplikowanymi procesami, mam nadzieję, że będą jeszcze mogły być w przyszłości wykorzystane – mówił premier.

Jednak, jak zaznaczył, „teraz jest czas kampanii wyborczej”.

- Czas kampanii wyborczej to szczególny czas, to taki okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd, na jedno słowo za dużo. I nawet w momencie, kiedy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej, bo tak się stało, że media i strona przeciwna tutaj dokonały absolutnej manipulacji, kłamstwa, i to kłamstwo zostało udowodnione, zostało obnażone, jednak w trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie też do pewnego błędu. I właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobru pacjenta, od koordynowanej opieki począwszy a skończywszy na szpitalach, które są jak najlepiej wyposażone i zgodnie z zasadą „po pierwsze nie szkodzić” - „primum non nocere” taka decyzja została podjęta – kontynuował premier.

Premier zapowiedział, że „jeszcze dzisiaj wystąpi do pana prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w Radzie Ministrów” i „ma nadzieję że wkrótce one będą mogły być sfinalizowane”.

Adam Niedzielski został powołany na stanowisko ministra zdrowia 26 sierpnia 2020 roku. Zastąpił Łukasza Szumowskiego. Był pierwszym od około 20 lat szefem resortu zdrowia, który nie był lekarzem. Wcześniej – od października 2019 roku – kierował Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kariera Adama Niedzielskiego w systemie ochrony zdrowia:

od 12 lipca 2018 r. Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych,

od 18 lipca 2019 r. pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

10 października 2019 r. został powołany na stanowisko prezesa NFZ

26 sierpnia 2020 został powołany na ministra zdrowia

Adam Niedzielski, jak przypomina resort zdrowia, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył dwa kierunki studiów: ekonomię oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Jest ekspertem z zakresu zarządzania publicznego. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił również funkcję dyrektora generalnego. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kluczowe ustawy i wyzwania w kadencji Adama Niedzielskiego

W trakcie kadencji w fotelu ministra zdrowia Niedzielski mierzył się z pandemią koronawirusa, a gdy walka z COVID-19 przestała być priorytetem, forsował kilka projektów ustaw, które - jak mówił - mają zrewolucjonizować ochronę zdrowia w Polsce. Przepadła ustawa o modernizacji szpitalnictwa, natomiast przy drugim podejściu Sejm przyjął ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Niepewne są natomiast losy ustawy, która ma sankcjonować funkcjonowanie kilkunastu zawodów medycznych, w tym m.in. opiekunów medycznych czy dietetyków.

Wśród realizowanych przez Niedzielskiego projektów trzeba wskazać m.in. uruchomienie Krajowej Sieci Onkologicznej, wdrożenie i rozszerzenie Krajowej Sieci Kardiologicznej czy rozszerzenie zakresu usług elektronicznych, dostępnych dla pacjentów.

Jego kadencja stała również pod znakiem sporów o ustalanie najniższych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, problemów kadrowych w szpitalach oraz poluzowania ograniczeń związanych z uruchamianiem nowych kierunków lekarskich na uczelniach niemedycznych.

