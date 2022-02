- Za nami jest już apogeum piątej fali - powiedział podczas konferencji prasowej w środę, 9 lutego, minister zdrowia Adam Niedzielski

- To przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia faktycznie dwa tygodnie temu potwierdza się w każdym wymiarze: zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, jak i na poziomie badań i testów - dodał szef resortu zdrowia

Niedzielski dodał, że mamy drugi tydzień, kiedy jest obserwowany spadek zleceń na testy z ramienia lekarzy POZ

Minister zdrowia ogłasza covidową odwilż. "To początek końca pandemii"

- Tendencja spadkowa, z którą mamy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to jest już tendencja stała - zauważył minister zdrowia. Dodał, że piątą falę charakteryzowały bardzo szybkie i dynamiczne przyrosty zakażeń "z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień". - Teraz spodziewamy się, że scenariusz spadku będzie analogiczny - dodał i podkreślił, że już w tym tygodniu odnotowywane są spadki powyżej 20 procent.

Minister wskazał, że "luty będzie tym miesiącem, kiedy spadki zakażeń powinny być stosunkowo duże" oraz, że "w zasadzie w lutym wyczerpie się poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej". Wyraził nadzieję, że "w marcu będziemy mogli podejmować odważne, pełne decyzje dotyczące znoszenia restrykcji i różnych regulacji czy wprowadzania bardziej łagodnych regulacji", byśmy "w wiosnę weszli w normalnym trybie funkcjonowania".

- Tak, jak często byłem pesymistą, tak w tej sytuacji jestem optymistą: mamy tak naprawdę do czynienia z początkiem końca pandemii - ogłosił minister Adam Niedzielski. - To jest oczywiście bardzo odważna deklaracja, ale, patrząc na charakterystykę przebiegu tej pandemii również w innych krajach, widzimy, że inne kraje, które przed nami odczuwały apogeum tej piątej fali znoszą już w tej chwili restrykcje i to jest ten scenariusz, który nas czeka - dodał.

Szpitalnictwo elementem decydującym o wydolności systemu ochrony zdrowia

Minister Niedzielski podkreślił, że "najważniejszym zagadnieniem z punktu widzenia ministra zdrowia jest w tej chwili wydolność systemu opieki zdrowotnej". - Monitorujemy i analizujemy sytuację, jaką mamy w szpitalnictwie, bo to jest to miejsce, ta część sektora medycznego, która tak naprawdę decyduje o wydolności - bądź jej braku - systemu opieki zdrowotnej - wskazał.

- Widzimy, że dynamiczne wzrosty zakażeń nie mają przełożenia na takie samo dynamiczne wzrosty hospitalizacji - oczywiście widzimy niewielki przyrost w ostatnich tygodniach, który jest odzwierciedleniem wzrostu zakażeń, ale w bardzo małym stopniu, natomiast widzimy wyraźnie, że ta liczba nowych hospitalizacji jest stosunkowo mała - zauważył minister. Dodał, że wczoraj, to jest we wtorek 8 lutego, "był tak naprawdę pierwszy dzień, kiedy w tej piątej fali mieliśmy w skali ogólnopolskiej do czynienia ze spadkiem liczby hospitalizacji".

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że faktycznych zakażeń jest rzeczywiście więcej ze względu na samotestowanie się Polaków, zagrożenie dla infrastruktury szpitalnej i ryzyko jej braku wydolności zdecydowanie maleje - podkreślił Niedzielski.

Mniejsza zużycie tlenu i mniejsze potrzeby

- Widzimy również, że przebiegi COVID-u w piątej fali są łagodniejsze, analizowaliśmy to na podstawie dwóch wskaźników: przede wszystkim średniego czasu hospitalizacji (...), który spada praktycznie do tygodnia: w czwartej fali 10 dni lub nawet powyżej, w tej chwili jest siedmiodniowy, co też potwierdza sygnały od klinicystów, że choćby zajętość płuc pacjentów zgłaszających się jest nieco niższa i ta teza znajduje potwierdzenie w informacjach, jakie mamy na temat zużycia tlenu w szpitalach - nie tylko covidowych - w całej Polsce - dodał minister.

Niedzielski zaznaczył, że "spadek zapotrzebowania na tlen jest również związany z tym, że terapie wysokoprzepływowe, które wymagają dużego zużycia tlenu, są w tej chwili mniej potrzebne". - System jako taki nie zgłasza tego zapotrzebowania - przyznał.









