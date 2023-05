Minister zdrowia o darmowych lekach i kształceniu lekarzy w Polsce: daję gwarancję

Minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie RMF FM wyjaśnił najważniejsze zasady dotyczące darmowych leków dla nowych grup wiekowych, co zapowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił przy tym, że według pierwszych ustaleń poszerzenie programu darmowych leków przewidziano na styczeń 2024 roku, ale istnieje prawdopodobieństwo wcześniejszego wejścia w życie przepisów.

- W tej chwili mamy program "Darmowe leki jest dla osób powyżej 75 roku życia", teraz obniżamy tę granicę dostępu do leków o 10 lat, czyli 65+, ale dodatkowo dochodzi grupa od 0 do 18 roku życia. Pierwsze przymiarki mówiły o roku 2024, ale przygotowujemy rozwiązania legislacyjne, które będą przyjęte jeszcze w czerwcu i wtedy tak naprawdę zadecydujemy, czy ten program być może będzie już dostępny od września - powiedział szef MZ.

Dodał także, że zmiany muszą być przegłosowane przez Sejm, natomiast w "ustawie jest określona grupa wiekowa, dla której jest gwarantowany dostęp, a ja decyduję o zakresie lekowym".

Obecnie w programie darmowych leków dla seniorów 75+ znajduje się 2057 leków. Minister zdrowia podał, jaki jest plan związany z określeniem listy leków bezpłatnych dla nowych grup.

- W tej chwili wszystkie leki, które są w systemie refundacyjnym, to ponad 4100 leków. Plan jest taki, żeby nie tylko ograniczać tę listę do dwóch tysięcy pięćdziesięciu kilku darmowych leków, tylko żeby pełną listę refundowanych leków dać darmową - podał.

Zdaniem prof. Michała Nowickiego, prorektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w ciągu 6 lat liczba uczelni prowadzących kierunek lekarski podwoiła się, ale zmiany idą w kierunku felczeryzacji służby zdrowia. "Oznacza to, że nowe warunki nie dają rękojmi odpowiedniego standardu kształcenia." - w ten sposób zapytał prowadzący wywiad z Niedzielskim na antenie RMF FM Robert Mazurek jakość kształcenia lekarzy w Polsce. Szef MZ odpowiedział, że uczelnie prowadzące ten kierunek spełniają wszystkie wymagane standardy.

- Chcemy, żeby było jak najwięcej uczelni zapewniających dobry standard kształcenia. Oczywiście, że dam na to gwarancję, bo jest jednolity egzamin na koniec tych studiów, tzn. to są te same pytania dla wszystkich studentów, niezależnie od tego, czy są z dużego ośrodka akademickiego czy z nowo powstałej uczelni. Paradoksalnie okazuje się, że w ostatnich latach studenci nowo otwieranych kierunków zajmują bardzo wysokie lokaty, bo to zawsze jest efekt świeżości.