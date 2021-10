Minister zdrowia o apelu NRL do lekarzy: „Skrajnie nieodpowiedzialne”

22 października Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do lekarzy i lekarzy dentystów o "ograniczenie aangażowania zawodowego"

„NRL rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom ograniczenie wymiaru zaangażowania zawodowego do poziomu, który nie będzie przekraczał granic bezpieczeństwa zarówno dla siebie, jak i dla pacjenta”

Apel skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Radia ZET: – Traktuję tę wypowiedź, jako skrajnie nieodpowiedzialną.

Niedzielski o apelu NRL do lekarzy: „Skrajnie nieodpowiedzialne”

Minister zdrowia skomentował w piątek, 22 października, apel Naczelnej Rady Lekarskiej do lekarzy i lekarzy dentystów, w którym zarekomendowano "ograniczenie zaangażowania zawodowego".

- Traktuję tę wypowiedź, jako skrajnie nieodpowiedzialną. Jestem bardzo zaskoczony takim wydźwiękiem komunikatu, który mówi wprost pacjentom że nie będą obsługiwani, nie będą przyjmowani, nie będą w żaden sposób zaopiekowani – powiedział Adam Niedzielski na antenie Radia ZET.

- Patrząc z perspektywy, w której rozpędza się czwarta fala i kiedy my proponujemy kompromis i ten kompromis jest odrzucany, w takiej sytuacji pandemicznej, to jest kolejny skrajny brak odpowiedzialności – dodał.

@NaczelnaL rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom ograniczenie wymiaru zaangażowania zawodowego do poziomu, który nie będzie przekraczał granic bezpiecznych dla nich samych i ich pacjentów https://t.co/NscY5x5I8M @protestmedykow — Naczelna Izba Lekarska (@NaczelnaL) October 22, 2021

Nie ma odejścia od Zespołu Trójstronnego

Szef resortu zdrowia odpowiadał również na pytanie, czy należy upierać się przy rozmowach w Zespole Trójstronnym, skoro medycy odrzucają udział w tym forum.

- To forum (Zespół Trójstronny - przyp. red.) które spotyka się w Centrum „Dialog” – przyp. Red.) to jest właśnie to miejsce, gdzie się prowadzi dialog, a nie protesty, gdzie rozwiązuje się problemy, a nie wykrzykuje swoją argumentację – ripostował minister zdrowia.

MZ obiecuje podwyżki wynagrodzeń. "Za dwa, trzy tygodnie przedstawimy propozycję"

