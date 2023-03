Minister zdrowia: jestem zdeterminowany do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce

- Oprócz dyskusji o problemach w ochronie zdrowia i świetnych pomysłach trzeba się skupić na wdrażaniu tych pomysłów - zaczął Adam Niedzielski, otwierając Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2023)

Minister zdrowia tłumaczył, że wdrażane są trzy filary reformy ochrony zdrowia: finansowy, personalny oraz jakościowy

- Bez finansów, bez personelu, bez jakości mielibyśmy do czynienia z pewnego rodzaju wegetacją. Reformy wymagają środków, wymagają ludzi, wymagają jakości i my te trzy fundamentalne ramy, które pozwalają optymalizować system gwarantujemy - tłumaczył

Podkreślał, że jest zdeterminowany, aby liczba lekarzy w Polsce rosła lawinowo, a Ministerstwo Zdrowia monitoruje standardy kształcenia

HCC to dwudniowa debata o ochronie zdrowia Sześć ścieżek tematycznych i ponad 40 sesji. Wszystkie można oglądać "na żywo" online po rejestracji. Wybrane sesje będą transmitowane również na portalu rynekzdrowia.pl

Adam Niedzielski na HCC: reformy wymagają środków, wymagają ludzi, wymagają jakości

- Dzisiaj jesteśmy tutaj wszyscy razem, żeby dyskutować o problemach, które mają miejsce w systemie opieki zdrowotnej. Będziemy dyskutować o tym, jak je rozwiązywać - podkreślał minister zdrowia Adam Niedzielski otwierając sesję inauguracyjną VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Zwracał uwagę, że oprócz dyskusji o świetnych pomysłach trzeba się skupić na wdrażaniu tych pomysłów.

- Dzisiaj w Sejmie będą bardzo ważne głosowania z punktu widzenia zdrowia. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej oraz Ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. To jest właśnie okres wytężonej pracy wdrożeniowej - tłumaczył.

- Plan reformowania systemu opieki zdrowotnej, który mam przyjemność realizować, jest naprawdę bardzo głęboko przemyślany. Zaczynając od pewnego rodzaju najbardziej szerokiego spojrzenia, zdecydowaliśmy się, że ramą do tego, żeby myśleć o reformowaniu systemu będzie pakiet trzech fundamentalnych reform - wyjaśniał.

Szef resortu zdrowia podkreślał, że filarami tych reform jest coroczny wzrost finansowania ochrony zdrowia, coroczny wzrost minimalnych pensji oraz jakość usług, którą ma zapewnić wdrażana właśnie ustawa o jakości.

- Bez finansów, bez personelu, bez jakości mielibyśmy do czynienia z pewnego rodzaju wegetacją. Reformy wymagają środków, wymagają ludzi, wymagają jakości i my te trzy fundamentalne ramy, które pozwalają optymalizować system gwarantujemy - tłumaczył Adam Niedzielski.

- Dużo możemy rozmawiać o reformowaniu, ale ktoś musi leczyć pacjentów. To jest sytuacja trudna w skali Europy, w skali całego świata. Specjalistów jest zawsze za mało. To, co robimy w ostatnich latach budzi kontrowersje, ale jestem zdeterminowany, żeby liczba lekarzy rosła lawinowo. Stąd te inicjatywy do otwierania kolejnych kierunków lekarskich niekoniecznie na uniwersytetach medycznych - dodał.

HCC 2023. Sześć ścieżek tematycznych i ponad 40 sesji o ochronie zdrowia

Podczas dwóch dni kongresu (9-10 marca) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach będziemy rozmawiać o kluczowych wyzwaniach w ochronie zdrowia, planowanych zmianach i niezbędnych ulepszeniach.

HCC 2023 to ponad 40 sesji m.in. o:

bezpieczeństwie lekowym,

przemyśle farmaceutycznym,

rozwoju e-zdrowia,

sztucznej inteligencji w medycynie,

problemach, z jakimi mierzą się szefowie placówek medycznych,

relacjach między publicznym i prywatnym sektorem,

wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Ponadto mówić będziemy o kształceniu i migracjach medyków, sytuacji kobiet w ochronie zdrowia czy ważnych dla systemu ustawach: o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, modernizacji szpitalnictwa, ale również o szczegółowych rozwiązaniach jak no-fault.

W trakcie VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poznamy laureatów czterech konkursów:

Kobiety Rynku Zdrowia 2023,

VI Konkursu Zdrowy Samorząd,

V Konkursu Start-Up-Med,

VI Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch).

Wszystkie debaty można oglądać "na żywo" online po rejestracji, która jest możliwa do 10 marca. Wybrane sesje będą również transmitowane na portalu rynekzdrowia.pl.

