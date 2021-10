Minister zdrowia: eksplozja pandemii. Wracają kontrole sanepidu i policji. Dziś Rada Medyczna w tej sprawie

20 października minister zdrowia przyznał, że "przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii"

- Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy - powiedział Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Legnicy

Dziś w sprawie będzie obradowała Rada Medyczna. Czy wrócą obostrzenia?

Minister zdrowia: mamy do czynienia z eksplozją pandemii

Minister zdrowia zapowiada kontrole sanepidu i policji w woj. lubelskim. Mówił o tym podczas wizyty w Legnicy.

- Dzisiejsza konferencja miała być poświęcona modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, jednak sytuacja epidemiczna wymusza na nas zmianę przedmiotu konferencji - cytuje szefa resortu zdrowia Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

- Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Wzrosty mamy z tygodnia na tydzień 85- i ponad 100- proc. czyli to podwojenie wyniku. Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy - dodał Adam Niedzielski.

Zapowiedział również, że w środę, 20 października o 14.30 odbędzie się posiedzenie Rady Medycznej, "na którym będziemy rozważać podjęcie kolejnych kroków".

Minister zdrowia zapowiada kontrole sanepidu i policji w woj. lubelskim

Jak mówił szef resortu zdrowia ostatnie dane o liczbie nowych zakażeń "to odejście od stabilnego wzrostu". Sytuacja - co podkreślił - staje się bardzo poważna, co widać m.in. w liczbie hospitalizacji.

- Prawie jedną trzecią zakażeń dobowych generują dwa województwa: lubelskie i podlaskie. W lubelskim jest zajętych ponad 700 łóżek - wskazał Niedzielski.

Szef resortu zdrowia dodał, że w związku z sytuacją poprosił sanepid, aby w woj. lubelskim odbywały się kontrole inspektorów sanitarnych i policji. Podobne rozmowy mają być prowadzone również z wojewodą podlaskim.

Dodajmy, że w obu tych regionach jest najgorsza sytuacja epidemiczna. 20 października MZ raportowalo o 5559 nowych zakażeniach koronawirusem. W tym w woj. lubelskim to 1249 przypadków, natomiast w woj. podlaskim - 587.

Minionej doby zmarło aż 75 osób.

