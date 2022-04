Minister Niedzielski o stanie epidemii, kontraktach na szczepionki i paszportach covidowych

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił 19 kwietnia w TVN24 m.in. o zakażeniach koronawirusem w Polsce i raportach resortu zdrowia. Przyznał, że liczba zakażeń może być wyższa niż ta w statystykach

Jednocześnie podkreślał, że w Polsce jest zdecydowanie lepsza sytuacja epidemiczna, która wynika przede wszystkim z tego, że nie patrzymy jedynie na procenty zaszczepień, a na ogólną odporność: powyżej 95 proc.

- Skala zachorowań a w Polsce była bardzo duża i w tym sensie jest większa odporność populacyjna. To jakby naturalna konsekwencja - twierdzi Niedzielski

Szef resortu zdrowia odniósł się również do nowych zasad testowania na koronawirusa, komentował także decyzję o nieprzyjmowaniu zamówionych szczepionek przeciwko COVID-19

Ponadto mówił o tym, jak długo ważne będą paszporty covidowe. - Przyjęliśmy takie rozwiązanie, że jeżeli jest ten pierwszy booster, będziemy przedłużali paszport bezterminowo - poinformował

Adam Niedzielski o końcu pandemii COVID-19 i testach na koronawirusa

W ocenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nie można jednoznacznie stwierdzić, że Polacy "nagle" zaczęli być odporni na COVID-19.

- Trudno jest dywagować i znaleźć jednoznaczną odpowiedź - przyznał Niedzielski. - Część z tego pewnie wynika z faktu, że większa skłonność do badania, do rejestracji swoich przypadków, była w takich krajach jak Niemcy. U nas ta skłonność była nieco mniejsza - dodał.

Jednak w Polsce - po 1 kwietnia - mamy darmowe testy. - One są dostępne u lekarzy rodzinnych, w szpitalach: w szpitalach one są wykonywane na dotychczasowych zasadach - zaznaczył minister. - Tak, jak cały czas było to rozliczane w koszcie procedury, która jest realizowana, tak samo teraz może być w koszcie tej procedury realizowane. My w tej chwili przyjęliśmy trochę inne rozwiązanie: nie rozwiązanie, które polega na refundowaniu testu, tylko rozwiązanie - mówię o podstawowej opiece zdrowotnej - że przekazujemy testy antygenowe do wykorzystania i one są tam dostępne - uściślił.

- Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają możliwość zamawiania w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych darmowych testów [antygenowych - red. RZ] - poinformował minister. - My te testy cały czas uzupełniamy, więc to też nie jest tak, że one się wyczerpują: dostarczamy je za darmo do lekarza, lekarz rodzinny podczas wizyty może przetestować pacjenta. Zmieniliśmy tak zwany koszyk zdrowotny, więc nie ma już wątpliwości, że samo testowanie powinno być odpłatne, ono również mieści się w pakiecie - dodał.

Z kolei testy PCR są dostępne w laboratoriach szpitalnych. - Laboratoria wykonują te testy i pod tym względem nie ma wielkiej różnicy w stosunku do tego, co było poprzednio, bo zanim jeszcze mieliśmy dedykowane oddzielne fundusze na to, były wykonywane w ramach rozliczania procedury - poinformował.

Minister zdrowia: nie będziemy robili masowego testowania

Adam Niedzielski przyznał, że "polityka testowania jest do tego dostosowana". - Nie będziemy robili masowego testowania, podczas gdy COVID nie jest już na taką skalę obecny w społeczeństwie - zaznaczył.

- Głównym problemem nie jest to, że ktoś jest zakażony, tylko jaka jest dolegliwość, ciężkość przebiegu - wskazał. Dodał, że resort monitoruje sytuację w szpitalach: końcem marca było ok. 4 tys. hospitalizacji, obecnie jest ich ok. 1,6 tysiąca.

- Nie ma takiej sytuacji epidemicznej, która generowałaby przypadki do leczenia szpitalnego. To też pokazuje - bardziej obiektywnie, bez konieczności wykonywania testów - że po prostu mamy mniej przypadków - stwierdził.

- Nie jest tajemnicą, że omikron był o wiele mniej dolegliwy w porównaniu do delty czy poprzednich mutacji. Pod tym względem całe sumaryczne ryzyko jest mniejsze - dodał, zaznaczając, że jesteśmy odporni na oba subwarianty omikrona.

- Jesteśmy w innej sytuacji, mamy narzędzia walki - przyznał minister. - Jeżeli cofniemy się w czasie, pamiętamy, że w zasadzie można było tylko zachować dystans, nosić maseczkę i dezynfekować ręce, a teraz pojawiły się szczepienia, które spowodowały fundamentalną, rewolucyjną zmianę, bo mogliśmy jednak się zabezpieczyć, a szczególnie grupy ryzyka - zaznaczył.

- Cały czas jednak przechorowywaliśmy, czyli przeciwciała powodowały, że jesteśmy o wiele bardziej odporni i wreszcie też zaczęły pojawiać się leki. One może jeszcze nie mają takiej skuteczności, która by nas zadowalała, ale nasze instrumentarium obrony jest zupełnie inne: to nie jest już koniec, ale sytuacja, w której możemy się czuć o wiele bardziej komfortowo, bo mamy realne narzędzia walki. COVID będzie nam cały czas towarzyszył i prawdopodobnie musimy też z pewnym niepokojem patrzeć na wrzesień, czy pojawi się zagadnienie sezonowości. To nie jest tak, że to znika z naszej przestrzeni: my po prostu lepiej potrafimy się tym zająć - ocenił minister Niedzielski.

W kwietniu koniec stanu epidemii w Polsce

Stan epidemii ogłoszony został na początku 2020 roku. Czy zostanie zdjęty? - Prowadzimy analizy prawne, bo zostało wprowadzone bardzo dużo legislacji i w nawiązaniu do stanu epidemii chcemy wykonać taki krok, żeby ten stan epidemii zmienić na stan zagrożenia epidemicznego - poinformował Niedzielski. Decyzja na ten temat będzie podjęta jeszcze w kwietniu.

Szczepienia natomiast będą nieodmiennie cały czas dostępne - jedynym problemem resortu jest obecnie problem kontraktowy.

Polska nie chce już szczepionek na COVID-19

- Na początku zaczęliśmy te szczepionki przekazywać albo sprzedawać krajom, które nie miały tego dostępu w pierwszej kolejności, tak jak miała zagwarantowana Polska. Udało nam się oddać bądź sprzedać blisko 30 milionów tych preparatów - poinformował Niedzielski.

- Sytuacja epidemiczna na świecie jest na tyle lepsza, że nie ma takiego zapotrzebowania, więc wystąpiliśmy zarówno do Komisji Europejskiej, jak i do głównych producentów szczepionek, żeby te dostawy, które były planowane w tak dużej liczbie w najbliższych kwartałach, rozłożyć w czasie, żeby dać sobie większą elastyczność, swobodę tych kontraktów, które mamy zawarte. Jeżeli te dostawy mają następować do końca 2023 roku, to zaproponowaliśmy - co było między innymi w liście pana premiera Morawieckiego do pani przewodniczącej von der Leyen - żeby rozłożyć te dostawy na 10 lat i, co najważniejsze, płacić wtedy, kiedy otrzymujemy szczepionki - przekazał minister Niedzielski.

I dodał: Spotkaliśmy się z kompletnym brakiem elastyczności po stronie producentów, nie było takiej sytuacji. żebyśmy mogli poważnie zmienić warunki tego kontraktu, a ten kontrakt był jednak podpisywany w sytuacji kryzysowej.

- To są poważne obciążenia finansowe - ocenił Niedzielski i doprecyzował: - Mamy w tej chwili napięcia finansowe związane z napływem uchodźców, więc też czujemy, że w skali Unii mamy pewne prawo do oczekiwania, że specjalne instrumenty, które będą dawały nam chociażby większą elastyczność, będą dla nas projektowane.

- Pod koniec zeszłego tygodnia skorzystaliśmy z klauzuli siły wyższej i poinformowaliśmy zarówno Komisję Europejską, jak i głównego producenta szczepień, że odmawiamy przyjmowania tych szczepień - zaznaczył minister. - W tej chwili odmawiamy również wykonywania płatności. Rzeczywiście konsekwencją tego będzie konflikt prawny - przyznał.

Niedzielski stwierdził, że "kontrakt ma tak specyficzną konstrukcję, że rzeczywiście nie ma takiego wypowiedzenia wprost".

- Nie jesteśmy bezpośrednio stroną, ale to jest taka deklaracja, która mówi o dalszej naszej prawnej linii postępowania - dodał. - Jesteśmy bardzo rozczarowani, zarówno postawą Komisji, jak i producentów.

Polska zakontraktowała się na wiele miliardów złotych

Producenci, zdaniem Niedzielskiego, nie wykazują żadnej elastyczności, a "przyjmują wygodną pozycję: jest zakontraktowane, proszę brać, proszę kupować".

- Nawet jak dyskutowaliśmy o etycznych wymiarach, że te moce produkcyjne, które w tej chwili wykorzystywane są na preparaty, powinny być skierowane chociażby na inne leki - zaznaczył minister.

- To są miliardy złotych, nasz kontrakt z jedną tylko firmą to jest ponad 6 miliardów złotych do końca 2023 roku, a w tym roku to są ponad 2 miliardy - wyliczał Niedzielski.

- Rozmawiając z producentem żądaliśmy czy oczekiwaliśmy zmiany tego kontraktu, elastyczności, a z kolei rozmawiając z Komisją mówiliśmy, że Polska, która jest w takiej sytuacji, że pomagamy uchodźcom z Ukrainy, powinna mieć specjalne instrumenty - przyznał minister.

Negocjacje trwają. - Zaczęliśmy od Pfizera, w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach będziemy rozmawiali z kolejnymi firmami. Mamy nadzieję, że one wykażą większą elastyczność - mówił Niedzielski. Dodał, że w przypadku braku tej elastyczności Polska będzie musiała "używać najbardziej surowych instrumentów prawnych".

Paszporty covidowe. Jak długo będą ważne?

Minister zdrowia odniósł się w TVN24 również do kwestii paszportów covidowych.

- Tutaj jest pewnego rodzaju zasłona milczenia Unii Europejskiej, to znaczy: nie mamy jasnych deklaracji, co będzie się działo dalej z paszportami. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, że jeżeli jest ten pierwszy booster - bo większość społeczeństwa miała prawo dostępu do niego - to po tym boosterze będziemy przedłużali paszport bezterminowo - poinformował szef resortu zdrowia.

Dodał, że są obecnie regulacje dotyczące bezterminowości paszportu covidowego: osoba, która się nim legitymuje, będzie mogła przedłużyć go bez ograniczeń czasowych. Zaznaczył jednak, że nie wie, czy już jest to technicznie możliwe.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.