Minister Niedzielski na EEC2022: zmieniamy filozofię systemu ochrony zdrowia

25 kwietnia rozpoczął się XIV Europejski Kongres Gospodarczy. Pierwszą sesję zdrowotna na EEC 2022 zainaugurował minister zdrowia Adam Niedzielski

Szef resortu zdrowia mówił m.in. o najważniejszych inicjatywach oraz wyzwaniach w systemie ochrony zdrowia

- Po dwóch latach pandemii mamy wyzwania kolosalne. Mamy do czynienia z długiem zdrowotnym. To nie jest dług, który będziemy nadrabiali w prosty sposób przyspieszając obsługę kolejki do specjalistów, ale to dotyczy takiego rekonfigurowania systemu opieki zdrowotnej, aby on jak najwięcej tej wartości pacjentowi dostarczył - podkreślał

Minister zdrowia mówił również m.in. o kadrach, które są fundamentem stabilnego systemu ochrony zdrowia oraz zmianie filozofii zarządzenia systemem ochrony zdrowia

- Zmieniamy ją pod tym kątem, że przedmiotem rozliczenia w tym systemie nie będzie sztuka dostarczonego świadczenia, tylko prowadzona stale ocena jego jakości - zapowiadał

25 kwietnia w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. W sesji "System ochrony zdrowia doświadczony pandemią – szanse i wyzwania" wystąpił minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Dobrze, że znowu możemy spotkać się bezpośrednio. Ten kongres jest pewnego rodzaju symbolem, kończy erę zdalnych spotkań albo przynajmniej ogranicza wykorzystywanie tego medium. Wreszcie będzie można porozmawiać w kuluarach, wreszcie będzie można troszeczkę wrócić do normalności, do tego, do czego się przyzwyczailiśmy przed pandemią - powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że o pandemii wciąż nie można zapominać. - To nie jest tak, że kończy się pewna epoka, mówię o pandemii. Po pierwsze ona się nie skończyła, a po drugie płynnie z jednego kryzysu przeszliśmy - jeżeli można tak powiedzieć - do drugiego (pandemia, wojna w Ukrainie - przyp. red.). Nasze spotkanie odbywa się w cieniu tragedii, które miały miejsce w zeszłym tygodniu na Śląsku (wypadki na dwóch kopalniach - przyp. red.) - powiedział.

"Tych katastrof, tych kryzysów, które dotyczą potem systemu opieki zdrowotnej, nie brakuje. Dzisiejsze spotkanie mieliśmy poświęcić temu, żeby dyskutować o tym, jakie są nasze wnioski, jakie są doświadczenia z zarządzania kryzysowego i w konsekwencji – jakie są wyzwania. Myślę, że na taką bardzo poważną analizę przyjdzie czas, a teraz musimy przerzucić siły z jednego odcinka na inny. Natomiast warto kilka postulatów sformułować. Ostatnio w modzie jest dyskutowanie, co to znaczą odporne systemy opieki zdrowotnej, bo właśnie w tych kryzysach pojawiło się to nowe zagadnienie nie tylko poprawiania efektywności, nie tylko poprawiania dostępności dla pacjenta, ale budowania odpornych systemów opieki zdrowotnej. Odpornych w tym sensie, że potrafią w sytuacjach kryzysowych wykazać wystarczającą elastyczność i poradzić sobie z kryzysem".

- I teraz patrząc na te dwa lata doświadczeń, myślę że można sformułować kilka punktów, które mówią o tym, co jest warunkiem czy jakie są założenia systemu, który jest odporny, czyli który potrafi zdać egzamin w ramach kryzysu - kontynuował minister zdrowia.

- Pierwsza rzecz to finanse, bo to jest kwestia budowania systemu, który ma gwarancję. Ostatnie lata są o tyle dobrymi do budowania opieki zdrowotnej, że te gwarancje finansowe pojawiły się w formie ustawy, która zagwarantowała 6 proc. PKB na zdrowie, a potem po rewizji do 7 proc. PKB w 2024 roku - zaznaczył.

- Jeśli myślimy, że ta podstawa finasowania jest zapewniona, to warto pamiętać, że nie jest to warunek wystarczający, ale musimy być obudowani innymi warunkami. Wszystkie dodatkowe zadania, które dochodzą i obciążają system nie są finansowane ze składki, ale z innych wyodrębnionych funduszy. To nie uszczupla tych zasobów, które powinny być przeznaczone na leczenie - podkreślił minister.

Szef MZ przypomniał także, jakie opłaty dodatkowo wsparły fundusze przeznaczone na ochronę zdrowia.

- Ważnym elementem jest pewna dywersyfikacja tego finasowania. Nasz system w zdecydowanej większości opiera się na składce, ale w ostatnich latach wykonaliśmy krok, czyli wprowadzenie opłaty cukrowej. Ta dywersyfikacja to tak naprawdę otwarcie pewnej ścieżki, gdzie mogą pojawić się kolejne opłaty prozdrowotne, które z jednej strony zasilą budżet zdrowia, a z drugiej strony mają kształtować wzorce konsumpcyjne - dodał.

W swojej wypowiedzi minister Niedzielski zwrócił uwagę także na kadry medyczne.

- Najważniejsi są ludzie w systemie i zapewnienie stabilności pracy i kadr. W tej kwestii zrobiliśmy dwa rozwiązania. Po pierwsze przyjęliśmy gwarancje dotyczące minimalnego wynagrodzenia medyków. Zbudowaliśmy system który gwarantuje medykom na umowie o pracę wynagrodzenie minimalne, które jest wyraźnie wyższe - szczególnie w przypadku zawodów bardziej zaawansowanych - od najniższych wynagrodzeń w gospodarce, bo wszystkie one zostały "podwieszone" pod średnie wynagrodzenie w gospodarce. To z jednej strony pokazuje, że doceniamy te zawody medyczne i mamy rozwiązania, które automatycznie wprowadza indeksację. To znaczy, że dorobiliśmy się takiego systemu, że nawet gdyby te wskaźniki (wynagrodzenia - przyp. red.) by się nie zwiększały, to co roku - ponieważ średnie wynagrodzenie w gospodarce się zmienia - będzie się też zwiększało wynagrodzenie minimalne, jeśli chodzi o personel medyczny - powiedział.

- Jesteśmy w tej chwili na etapie finalizowania drugiego kroku. W zeszłym roku w lipcu dokonaliśmy pierwszego kroku zwiększającego, a w tym roku w lipcu dokonamy drugiego kroku (1 lipca tego roku zaczną obowiązywać nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia - przyp. red.), nie tylko indeksacyjnego, ale powiększającego wartość wskaźników, co zresztą było odzwierciedleniem dyskusji społecznej prowadzonej jesienią zeszłego roku - dodał szef resortu zdrowia.

- Mówiąc o kadrach chcę powiedzieć także o drugim rozwiązaniu, a mianowicie o tym, że idąc wzorem innych krajów, które kiedyś drenowały nasze kadry, doszliśmy do sytuacji w której zaproponowaliśmy rozwiązania analogiczne, to znaczy teraz lekarze z zagranicy mogą pracować w Polsce, mogą dostawać te uprawnienia w sposób bardzo uproszczony. Przez rok funkcjonowania ustawy upraszczającej procedury, mamy już 1500 nowych lekarzy w systemie. To realne zasilenie, to realni ludzie, którzy pracują i pomagają w tym systemie, w którym i średnia wieku lekarzy jest stosunkowo wysoka i też niestety mamy deficyty kadrowe - wyjaśnił Adam Niedzielski.

Minister podkreślał, że trwały system ochrony zdrowia, to "system z zagwarantowanym finansowaniem"

- Z gwarancjami dla kadry, które nie tylko hamują jej odpływ, ale zachęcają do tego, żebyśmy powiększali te zasoby. Jest jeszcze jeden warunek tego odpornego systemu, który jest doświadczeniem ostatniego okresu. To jest digitalizacja. Ona ma różne wymiary, bo to nie jest tylko kwestia sławetnej teleporady - która doszła do pewnej skrajności i trzeba było hamować to narzędzie - ale to jest wdrażanie coraz nowych rozwiązań związanych z teleopieką, która polega na monitorowaniu pacjenta - podsumował.

I dodał: jeżeli mówimy o wstępie do dyskusji, co to znaczy system, który ma być odporny, to jest to system z gwarancją finansową, z dobrymi warunkami finansowymi dla personelu i system zdigitalizowany.

W dalszej części wystąpienia szef resortu zdrowia wymieniał wyzwania, z jakimi będzie mierzył się system ochrony zdrowia.

- Po dwóch latach pandemii wyzwania mamy kolosalne. Dług czy deficyt zdrowotny, z jakim mamy do czynienia to ogromne wyzwanie dla każdego poziomu systemu opieki zdrowotnej. To nie jest dług, który będziemy nadrabiali w prosty sposób przyspieszając obsługę kolejki do specjalistów, ale to dotyczy takiego rekonfigurowania systemu opieki zdrowotnej, żeby on jak najwięcej tej wartości pacjentowi dostarczył. Dlatego myśląc o tym, jakie są najbliższe plany reformy czy zmieniania systemu, mówimy o pewnym pakiecie bardzo dużych działań, który będzie bądź kontynuowany, albo będzie wprowadzał nowe rozwiązania systemowe - dodał.

- Chciałbym zacząć od ustawy o jakości, która przygotowaliśmy po to, aby jako pierwszy flagowy projekt pokazała, że zmieniamy filozofię systemu. Zmieniamy ją pod tym kątem, że przedmiotem rozliczenia w tym systemie nie będzie sztuka dostarczonego świadczenia, tylko będzie prowadzona stała ocena jego jakości. Ocena, która uwzględnia nie tylko parametry kliniczne, ale uwzględnia również takie parametry, jak doświadczenie pacjenta, jak jakość zarządzania czy pewien standard organizacyjny, który istnieje w podmiotach leczniczych - mówił Adam Niedzielski.

- To jest zagadnienie, które ma pokazać, że Narodowy Fundusz Zdrowia w najbliższych latach będzie zmieniał sposób rozliczenia świadczeń - z płacenia za wykonaną sztukę, jednak do płacenia za efekt tego, co zostało wykonane. To jest bardzo trudne wyzwanie, bo mogą pojawiać się pewne uproszczenia, jeśli chodzi o sparametryzowanie, czyli szukanie obiektywnych mierników, które będą pokazywały, na czym polega jakość świadczenia. Niemniej jednak ta filozofia musi się zacząć od zmiany tego, że trzeba mierzyć wszystko. Nie ma zarządzania, jeśli nie ma pomiaru - wskazywał minister zdrowia.

- Dlatego muszą być rejestry, dlatego musi być wprowadzona kultura pomiarów, dlatego musi być system no fault, które też trzeba mierzyć i które też pokazuje jakość świadczeń. To jest ten pierwszy krok.

Jako kolejne wyliczył finalizowane rozwiązanie w postaci Krajowej Sieci Onkologicznej, które było pilotażowo wprowadzone w kilku województwach i które miało zapewnić pacjentowi lepsze prowadzenie, lepszą koordynację i dostęp do konsyliów w najbardziej referencyjnych ośrodkach.

- Prowadzenie pacjenta praktycznie za rękę, bo dostaje koordynatora, który pilnuje terminów diagnostyki i terminów leczenia czy rehabilitacji. Wszystko staje się ciągiem zdarzeń i myślę, że filozofia opieki koordynowanej stanie się hasłem przewodnim na najbliższe lata niezależnie od poziomu lecznictwa - wyjaśniał Adam Niedzielski.

- Drugie, w zasadzie siostrzane czy bliźniacze odbicie tej Krajowej Sieci Onkologicznej to Krajowa Siec Kardiologiczna. Będę dzisiaj jechał do Zabrza, gdzie będziemy ogłaszali poszerzenie tego pilotażu, który do tej pory miał miejsce tylko w województwie mazowieckim. Będziemy chcieli dodać cztery bądź pięć kolejnych regionów tak, żeby to rozwiązanie tą samą drogą, która szła onkologia zostało przetestowane, a potem przekute na rozwiązanie systemowe - zapowiadał szef resortu zdrowia.

Tuż za tymi dwoma rozwiązaniami idzie - jak mówił - wzmocnienie profilaktyki.

- Myślę, że ważna nauką z pandemii jest to, że im mamy zdrowsze społeczeństwo, tym większa szansa na skuteczną obronę przed pandemią, przed jakimkolwiek zagrożeniem epidemicznym. Jeżeli mamy społeczeństwo zdrowsze, jeżeli mamy społeczeństwo bardziej świadome to uderzenie tej fali pandemii nie zbiera takiego śmiertelnego żniwa, jakie jest ewentualnie przy społeczeństwie mniej świadomym zdrowotnie. W tzw. międzyczasie przygotowaliśmy program Profilaktyka 40+, który nie cieszył się popularnością taką, jakbyśmy chcieli i dlatego zdecydowaliśmy się na przeformułowanie tego programu. W tej chwili prowadzimy badania ankietowe wśród tych, którzy skorzystali i tych, którzy nie skorzystali z badań. Jednocześnie dochodzimy powoli do wniosku, że tutaj dobrowolność nie jest dobrym rozwiązaniem, że trzeba zbudować takie mechanizmy, które będą z profilaktyki czyniły pewnego rodzaju przymus. Dlatego chcemy wiązać to z kwestią medycyny pracy.

Adam Niedzielski podczas wystąpienia mówił również m.in. o projektowanej ustawie o modernizacji szpitalnictwa oraz podstawowej opiece zdrowotnej.

- Tych założeń dotyczących budowy odpornego systemu jest bardzo dużo, bo to jest pewne uproszczenie, które przedstawiłem. Mamy bogaty, jeśli można tak powiedzieć plan. Ten plan jest już bardzo zaawansowany, bo nie mówię o ustawach, które będą dopiero pisane, ale są to projekty, które w większości są już po konsultacjach publicznych. Czeka nas dużo pracy, ale ta praca musi mieć kształt zmiany garnitury w czasie jazdy rowerem. Musimy zmienić ten garnitur przechodząc od kryzysu do kryzysu – podsumował.

