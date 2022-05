Małpia ospa jest już w Europie i Ameryce Północnej

Publiczna służba zdrowia w Montrealu poinformowała, że potwierdzono pierwsze przypadki małpiej ospy. Ta odzwierzęca choroba wirusowa, występująca dotychczas w Afryce, pojawiła się niedawno w Europie i Ameryce Północnej.

Francuskojęzyczny publiczny nadawca Radio-Canada potwierdził w środę wieczorem, że służba zdrowia w Quebec analizuje przypadki 13 zachorowań, które lekarze wskazali jako możliwe przypadki małpiej grypy.

Również w środę odnotowano pierwszy przypadek zachorowania w USA - u mężczyzny z Massachusets, który niedawno podróżował do Kanady i był w prowincji Quebec.

Radio-Canada poinformowało, że w czwartek lub w piątek oczekiwany jest oficjalny komentarz ze strony władz publicznej służby zdrowia w Montrealu.

Cytowana przez publicznego angielskojęzycznego nadawcę CBC wirusolog Angela Rasmussen, pracująca na Uniwersytecie Saskatchewan, powiedziała, że rozprzestrzenianie się małpiej ospy w Europie i Ameryce Północnej jest zaskakujące.

- Albo jest to bardziej zaraźliwy wariant małpiej ospy, bardziej niż to, co dotychczas widzieliśmy w zarażeniach między ludźmi, albo są zachowania, które powodują większą łatwość przenoszenia - zauważyła Rasmussen.