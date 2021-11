Maleje liczba łóżek dla pacjentów bez COVID-19. "Choroby nie czekają"

Kraska: pula łóżek covidowych jest zwiększana

W "Sygnałach Dnia" wiceminister Waldemar Kraska starał się wyjaśnić sytuację związaną z sytuacją pacjentów niecovidowych. Jak przyznał, cały czas pula łóżek covidowych jest zwiększana, ale miejsca dla innych hospitalizowanych także są przygotowane.

- W naszym kraju pula łóżek jest stała. W tej chwili zwiększamy pulę dla pacjentów z COVID-19 i to się niestety odbywa przez zabranie tych łóżek dla pacjentów z innymi schorzeniami - przyznał.

- Jeśli mamy podejście, że nie chcemy się szczepić, to wtedy zabieramy łóżko pacjentowi, który powinien być leczony z powodu innych chorób, więc to jest takie podejście egoistyczne. Ten odsetek pacjentów, którzy trafiają do polskich szpitali jest dość spory. Mamy w tej chwili przygotowanych 19 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19 - zaznaczył wiceszef MZ.

Sprawdź: Koronawirus. 15 listopada o 30 proc. więcej zakażeń. Kraska: do szpitali trafiło 550 chorych

Będzie plaster na COVID-19. Ruszają badania kliniczne. Ma działać wiele lat

"Ochrona zdrowia w tej chwili jest praktycznie zaszczepiona w 100 procentach"

Jak dodał wiceminister Kraska, nie ma ryzyka, że pacjenci, którzy potrzebują leczenia nie otrzymają jej. Sytuacja jest ustabilizowana, więc rozmówca w "Sygnałach Dnia" zaapelował o regularne badania.

- Ochrona zdrowia w tej chwili jest praktycznie zaszczepiona w 100 procentach, co powoduje, że nie ma tego niebezpieczeństwa, że służba zdrowia będzie zakażona, dlatego też przyjmowani są pacjenci z innymi schorzeniami. Chciałbym, żeby to się odbywało rutynowo - powiedział.

- COVID oczywiście jest, ale inne schorzenia także istnieją. Dlatego, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, nie czekajmy, zgłaszajmy się do swojego lekarza, do szpitala. Róbmy badania, diagnozujmy się, bo choroby nie czekają - dodał na koniec.

Czytaj: Na razie bez nowych restrykcji. "Skupiamy się na egzekwowaniu obecnych obostrzeń"

COVID-19. Kiedy szczepienia 5-latków? Kraska podał termin

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.