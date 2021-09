Małecka-Libera o proteście medyków: System ochrony zdrowia się rozsypał

"System ochrony zdrowia się rozsypał"

Beata Małecka-Libera, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, mówiła na Europejskim Kongresie Gospodarczym o proteście medyków.

- Wszyscy, którzy zajmują się ochroną zdrowia, wiedzą jedno: system się rozsypał - powiedziała.

Senator Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, kiedy protest się rozpoczął.

- Po pandemii. Po roku ciężkiej pracy wszystkich pracowników, którzy stanęli na wysokości zadania. Po tym roku wszyscy, którzy zajmują się ochroną zdrowia, wiedzą jedno, że system się rozsypał. Są takie miejsca w systemie, które grożą katastrofą i to, że nie było rozmów, ustawicznych rozmów - bo tylko poprzez negocjacje można zażegnać konflikt -to doprowadziło do tego, że ludzie wyszli na ulicę - komentowała.

Zwróciła uwagę, że choć w kontekście protestu medyków mówi się głównie o wynagrodzeniach, to były one jednym z kilku postulatów protestujących.

Małecka-Libera: to że minister zdrowia nie poszedł do Białego Miasteczka, to jest porażka

- Przede wszystkim chodzi o system, ilość pieniędzy w systemie, o wycenę świadczeń, o liczbę świadczeń. Mimo że przez ostatnie lata mówi się, że do systemu wpada coraz więcej pieniędzy, to liczba świadczeń niestety nie wzrosła, a ich dostępność dla pacjentów w niektórych obszarach jest katastroficzna - mówiła Małecka-Libera.

- Tak więc protest nie dotyczy tylko i wyłącznie wynagrodzeń, a obowiązkiem Ministerstwa zdrowia było prowadzić dialog i negocjacje do skutku. Niestety, to się nie wydarzyło i to, że minister nie poszedł do Białego Miasteczka i nie rozmawiał z protestującymi, dla mnie to jest niestety porażka.

