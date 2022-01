Maksymowicz: testowanie w aptekach? Potrzeba rzeczowej opinii GIS

Od 27 stycznia będzie możliwość testowania testem antygenowym w aptekach

Niektórzy posłowie mają wątpliwości czy ta metoda jest bezpieczna dla pacjentów

Andrzej Sośnierz: kierowanie pacjentów do pomieszczeń zamkniętych jest jednak obarczone ryzykiem, że zaczną się tam gromadzić wirusy. Lepsze są punkty na wolnym powietrzu

26 stycznia posłowie sejmowej komisji zdrowia wysłuchali informacji na temat działań ministerstwa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków w pandemii COVID-19.

Wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, przypomniał, że od 27 stycznia będzie możliwość testowania testem antygenowym w aptekach. Dodatkowo w przyszłym tygodniu planowane jest wprowadzenie do punktów, które teraz tylko pobierają wymazy na testy PCR, możliwość wykonania również testu antygenowego.

Poseł Andrzej Sośnierz komentował wprowadzenie testowania w kierunku COVID-19 do aptek: - Jeśli chodzi o testy, to jest niedostatek, ale skierowanie pacjentów do aptek nie jest może zbyt szczęśliwym rozwiązaniem.

Jego zdaniem, wpierw należałoby uruchomić obecnie osiągalne rezerwy, czyli umożliwić otwieranie kolejnych punktów wymazowych. A dlaczego nie w aptekach? - Bo kierowanie pacjentów do pomieszczeń zamkniętych jest jednak obarczone ryzykiem, że zaczną się tam gromadzić wirusy. Lepsze są punkty na wolnym powietrzu. Tam takiego dużego ryzyka nie stwarzają.

Swoją opinię przedstawił też poseł Wojciech Maksymowicz:

- Testowanie wszędzie powszechne - to jest oczywiste. Testowanie w aptekach budziło moje wątpliwości, z powodu, który teraz jest podnoszony. W tej chwili, przy tak dużej zakaźności, trzeba rzeczowej opinii Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Bo te apteki, które ja znam, nie widziałem takiej, w której mogłoby to być bezpiecznie przeprowadzone. Izolacja strumienia ludzi, z których duża część będzie chora, niech to będzie nawet 10 procent, a tu pewnie będzie ze 25 procent, którzy są w grupie ryzyka, na ogół starsi i chorzy, bo idą do apteki kupić lekarstwa. To nie jest najlepszy na świecie pomysł. Jaki procent aptek dysponuje pełną zdolnością izolacyjną, czyli że jest apteka, rezerwowe ciągi komunikacyjne, oddzielne wejście? - pytał poseł Maksymowicz.

Nie każda apteka będzie testować

Co na to wiceminister Kraska? Wpierw podał, ile jest punktów do testowania.

- Na dziś mamy 323 laboratoria, które mogą wykonać badania RT-PCR, czyli ok. 200 tys. na dobę. Mamy 653 punkty wymazowe, które pobierają materiał do testów PCR. W tych samych punktach, w przyszłym tygodniu będzie możliwość wykonania testy antygenowego bez skierowania. Mamy 145 punktów wyjazdowych, które dojeżdżają do pacjenta na pobranie wymazu.

- Jeśli chodzi o apteki, to nie jest tak, że każda apteka musi ten test wykonywać. Musi spełnić pewne wymogi. Argument jest taki, że będą tam przychodziły osoby zarażone. W tej chwili do apteki też przychodzą osoby, które kupują test i robią badanie "na własną rękę".

- Chcemy, aby ten test wykonany w aptece wchodził do systemu. Musimy wiedzieć, ile jest pacjentów przetestowanych i ile osób jest dodatnich. Chcemy mieć monitoring - podkreślał.

