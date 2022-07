Maciej Miłkowski: pracujemy nad tym, aby pacjenci mniej dopłacali do wyrobów medycznych

- Jeszcze w tym roku wprowadzimy kolejne zmiany dotyczące odpłatności za wyroby medyczne wydawane na zlecenie - zapowiada wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Resort zdrowia planuje, między innymi zmiany w grupach limitowych obejmujących opatrunki w ramach refundacji aptecznej - w oparciu o ustawę refundacyjną

- W niektórych grupach wyrobów medycznych ich ceny w Polsce są dla pacjentów istotnie wyższe niż na rynku środkowoeuropejskim. Dotyczy to, np. aparatów słuchowych. Zajęliśmy się już tym problemem - mówi wiceszef resortu zdrowia

I dodaje: - Rozpoczynamy też proces zmian dotyczący finansowania wyrobów medycznych dla osób niewidomych

Monitorujemy dostępność wyrobów medycznych dla pacjentów w Polsce

- W Polsce jest wiele grup wyrobów medycznych, w tym zlecanych przez lekarzy. Są jasno opisane zasady odpłatności za te wyroby. Mamy już za sobą duże zmiany w tym zakresie, a jeszcze w tym roku planujemy wprowadzenie kolejnych - zapowiada wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Monitorujemy dostępność wyrobów medycznych dla pacjentów w Polsce. Napływają do nas uwagi dotyczące ustalania wyższych cen, oczywiście pojawiają się też nowe wyroby. Ale nie jesteśmy w stanie w jednym rozporządzeniu [Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - przyp. red.] od razu spełnić wszystkie oczekiwania. Jestem jednak dobrej myśli. Z dostępnością wyrobów w medycznych cały czas idziemy do przodu - podkreśla Maciej Miłkowski w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Wśród pilnych zadań dotyczących zasad finansowania wyrobów medycznych wiceszef resortu zdrowia wskazał, między innymi planowane zmiany w grupach limitowych dotyczących opatrunków w ramach refundacji aptecznej, a więc w oparciu o tzw. ustawę refundacyjną.

- Drugą ważną kwestią są poprawki dotyczące monitorowania glikemii u pacjentów z cukrzycą metodą skanowania - informuje wiceminister zdrowia.

Ceny niektórych wyrobów medycznych są u nas wyższe niż na rynku środkowoeuropejskim

Jak Polska wypada na tle innych krajów pod względem dostępności i refundacji wyrobów medycznych na zalecenie?

- Nie mamy analiz wszystkich zakresów grup limitowych. Jednak wprowadzając ostatnio poprawki zauważyliśmy, że w niektórych grupach ceny wyrobów medycznych w Polsce są dla pacjentów istotnie wyższe niż na rynku środkowoeuropejskim. Dotyczy to, na przykład aparatów słuchowych, do których nasi pacjenci dopłacają bardzo dużo - mówi Maciej Miłkowski.

I dodaje: - Zajęliśmy się już tym problemem. Jesteśmy na pierwszym etapie prac w tym zakresie, w przyszłym roku na pewno będziemy je kontynuować. Rozpoczynamy też proces zmian dotyczący finansowania wyrobów medycznych dla osób niewidomych.

Wiceszef resortu zdrowia podkreśla, że bardzo ważne jest to, by z lekarze i pielęgniarki znali dobrze zasady zlecania pacjentom wyrobów medycznych i potrzeby chorych. - W wielu zakresach wyrobów medycznych szczególnie istotna jest rola pielęgniarki, co dotyczy chociażby produktów stomijnych czy pieluchomajtek - zaznacza Maciej Miłkowski.

"Reklama wyrobu medycznego nie może wprowadzać pacjenta w błąd"

Odnosząc się do wprowadzenia - w nowej ustawie o ustawie o wyrobach medycznych - zmian oraz pewnych ograniczeń w zakresie reklamowania wyrobów medycznych, wiceminister zdrowia stwierdził:

- Mieliśmy czasami do czynienia z reklamowaniem wyrobów, które rzekomo „działają na wszystko”. Oferowano niektóre wyroby w sprzedaży obwoźnej, na pokazowych eventach.

- Pacjenci podczas takich spotkań bywali wprowadzani w błąd, tracąc czasami bardzo duże pieniądze za produkty, które nie gwarantowały osiągania deklarowanych przez sprzedawcę celów. Musieliśmy to ograniczyć - podsumowuje wiceszef resortu zdrowia.

Rozmowę zarejestrowano podczas redakcyjnej debaty Rynku Zdrowia pt. “Wyroby medyczne - jak poprawić ich dostępność. Wyzwania, bariery, możliwości” (Warszawa, 5 lipca 2022 r.). Obszerna relacja z debaty już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl i lipcowo-sierpniowym wydaniu magazynu Rynek Zdrowia.

Podczas debaty wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że projekt rozporządzenia ze znowelizowanym wykazem wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie prawdopodobnie zostanie przekazany do konsultacji publicznych na początku przyszłego tygodnia.

- Planowane zmiany w kilku zakresach wyrobów spowodują wzrost wydatków po stronie NFZ. Obecnie aparaty słuchowe są wyrobami o najwyższych dopłatach pacjentów, sięgających średnio 4-5 tys. zł. Zaproponujemy istotną zmianę w tym zakresie – zapewnił wiceszef resortu zdrowia.

