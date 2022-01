Łukasz Szumowski na dobre kończy z polityką. Były minister zdrowia nie będzie posłem

Prof. Łukasz Szumowski, były minister zdrowia zrezygnował z wykonywania mandatu poselskiego. Poświęci się medycynie i nauce - potwierdza rzecznik rządu

Były szef resortu zdrowia zajmie się też zarządzaniem. Wkrótce zostanie dyrektorem Narodowego Instytutu Kardiologii - Państwowego Instytutu Badawczego

Z tym ośrodkiem prof. Łukasz Szumowski związany jest od 20 lat, a obecnie kieruje Centrum Zaburzeń Rytmu Serca w warszawskim instytucie

Łukasz Szumowski. Profesor, były minister, przyszły dyrektor

Łukasz Szumowski będzie posłem już tylko do 1 lutego 2022 - podał w piątek, 28 stycznia portal Onet. - Prof. Łukasz Szumowski złożył rezygnację z wykonywania mandatu poselskiego i poinformował, że zamierza skupić się na działalności leczniczej i naukowej – potwierdził tę informację w PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Przypomnijmy, że także w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że prof. Tomasza Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie zostanie pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia

- Po objęciu funkcji pełnomocnika ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia przez prof. Tomasza Hryniewieckiego, stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii obejmie były minister zdrowia (w latach 2018-2020) prof. Łukasz Szumowski, który z Instytutem związany jest od 20 lat i w którym kieruje Centrum Zaburzeń Rytmu Serca - oficjalnie poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

W swojej zawodowej karierze prof. Łukasz Szumowski był, między innymi członkiem European Heart Rhythm Association, Training Fellowships Committee czy Innovation Commity. W latach 2016-2018 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sierpniowa dymisja Łukasza Szumowskiego z respiratorami w tle

Łukasz Szumowski odszedł z resortu zdrowia 18 sierpnia 2020 r. Poinformował na konferencji prasowej, że tego dnia podał się do dymisji, ale, jak przekonywał, odejście planował już wcześniej. Zaznaczył, że pozostał na stanowisku o pół roku dłużej ze względu na pandemię koronawirusa.

Onet przypomina jednak, że Łukasz Szumowski odszedł z resortu zdrowia. po tym, gdy na światło dzienne wychodziły nowe fakty o kupnie przez ministerstwo respiratorów. Wątpliwości dotyczyły m.in. zakupu sprzętu do walki z koronawirusem. W Ministerstwie Zdrowia odpowiadał za to Janusz Cieszyński, który podał się do dymisji dzień wcześniej niż Łukasz Szumowski.

