Ludzie ochrony zdrowia o wyborach 2023. Przypominają ważne postulaty

Ochrona zdrowia w wyborach 2023

Krótko po zakończeniu ciszy wyborczej media społecznościowe zalały komentarze na temat sondażowych wyników wyborów. Głosowanie komentują również eksperci związani z ochroną zdrowia.

- Diagnoza jest jednoznaczna - stan zdrowia polskiej demokracji jest bardzo dobry - skomentowała tuż po opublikowaniu wyników sondażowych Małgorzata Gałązka-Sobotka dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Lekarze zastanawiają się natomiast, jak wyniki wyborów wpłyną n realizację ich postulatów.

- Ciekawym co wyniki wyborów będą oznaczać dla ochrony zdrowia. Na ile jest szansa, że nasze postulaty, przykładowo w temacie degradacji kształcenia lekarskiego, będą zrealizowane - komentował przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

Na skokowe otwieranie nowych kierunków lekarskich zwrócił uwagę także przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej Damian Patecki.

- Mam nadzieję, że pseudo szkółki medyczne wylądują tam, gdzie ich miejsce, na śmietniku historii. Liczę na owocną współpracę z nowym ministrem nauki i powołanie nowego szefa PKA - skometował Patecki.

O przyszłość o wyborach pytał także Komisja ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej Paweł Doczekalski.

- (...) mamy pilne potrzeby zmian, niestety ministra Katarzyna Sójka

nie była w stanie zrealizować - siódemki Naczelnej Izby Lekarskiej - skomentował.

- Miejmy nadzieję, że nowy minister będzie kontynuował to co dobre oraz korygował to co złe - w dialogu ze środowiskiem. Najgorzej jakby się trafił wizjoner z poczuciem nieomylności. A było już takich kilku w historii… - napisał Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

