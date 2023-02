Lista wstydu, czyli choroby, które nie są trendy. Czas przełamać tabu

Są pewne schorzenia, które nie dość, że powodują dyskomfort u pacjenta związany z samą chorobą, to jeszcze wywołują dodatkowe cierpienia związane ze stygmatyzacją.

Już prawie dekadę temu specjaliści z Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeprowadzili badanie, które miało pokazać 10 chorób, które wzbudzają największy wstyd wśród Polaków.

Ankietowani wskazali przede wszystkim choroby przenoszone drogą płciową: kiłę i grzybicę narządów płciowych oraz AIDS. Na liście wstydu znalazły się też choroby skóry twarzy i łuszczyca. Ale stygmatyzacji doświadczają też pacjenci z innymi przewlekłymi chorobami skóry: atopowym zapaleniem skóry, przewlekłą pokrzywką spontaniczną czy trądzikiem odwróconym. Wokół tych schorzeń narosło wiele mitów, które powodują stygmatyzację, izolację chorych i ich wycofanie się z życia zawodowego, społecznego czy rodzinnego.

Nawet jeśli mamy dzisiaj skuteczne leczenie, to chorzy mogą zamykać się w domu, mogą mieć opory przed podjęciem pracy zawodowej, żyją w ciągłym lęku przed ujawnieniem informacji o chorobie. Przykładem jest HIV. W Polsce mamy bardzo dobry dostęp do nowoczesnych leków antyretrowirusowych w leczeniu HIV/AIDS. Problemem jest nadal stygmatyzacja zakażonych i niska świadomość społeczna na temat choroby.

- Dla osoby żyjącej z HIV lekarz jest często jedyną osobą, która wie o zakażeniu. Możemy zachwycać się dostępnością leków, ale pod względem społecznym jesteśmy bardzo daleko. Robione są badania dotyczące stygmatu i dyskryminacji. Kiedy zapyta się osobę zakażoną, komu o tym powiedziała, to wymienia garstkę ludzi. Kiedy się zapyta, komu chciałaby powiedzieć, powstaje bardzo długa lista. Ale chorzy nie mówią, bo boją się odrzucenia. I to się nie zmienia od lat – podkreśliła dr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes Fundacji Edukacji Społecznej podczas ubiegłorocznego Forum Rynku Zdrowia.

Okazuje się jednak, że istnieje jeszcze więcej chorób, które stygmatyzują pacjentów. Może to być choroba psychiczna lub nawet padaczka.

- Padaczka nadal nie jest trendy. Corocznie "wypływają" różne choroby, zazwyczaj za pośrednictwem celebrytów lub znanych osób, które mówią o swoich problemach zdrowotnych i dzięki temu piętno danej choroby spada – mówiła w wywiadzie dla Rynku Zdrowia Anna Alicja Lisowska, prezes Fundacji EPI-Bohater.

- Padaczka jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą neurologiczną, a mimo to nadal jest tematem tabu, chorobą wstydliwą, bo wiąże się ze stygmatyzacją. W Wielkiej Brytanii jeszcze w latach 60. prawo zabraniało epileptykom zawierania małżeństw, a we współczesnych Chinach i Indiach nadal stanowi wystarczający powód do odmowy małżeństwa – dodała.