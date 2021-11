Limity od 1 grudnia nie dotyczą zaszczepionych. Premier o sprawdzaniu certyfikatów covidowych

Czy i kiedy rząd umożliwi przedsiębiorcom weryfikację paszportów covidowych, był pytany na konferencji prasowej 30 listopada Mateusz Morawiecki

Pytanie jest nawiązaniem do wchodzących od 1 grudnia nowych obostrzeń, w tym zaostrzonych limitów m.in. w restauracjach, sklepach, obiektach sportowych czy kościołach

Do limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione. Wątpliwości budzi jednak to, na jakiej zasadzie przedsiębiorcy będą mogli sprawdzać certyfikaty covidowe

Limity od 1 grudnia nie dotyczą zaszczepionych. Jak sprawdzić certyfikaty?

Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej mówił o nowym wariancie koronawirusa oraz obostrzeniach, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia.

- To dlatego, minister zdrowia zdecydował się wdrożyć pewne ograniczenia, które mają z jednej strony zahamować dopływ tej mutacji do Polski. To zakaz lotów do krajów afrykańskich, przechodzenie kwarantanny, obowiązek przechodzenia testów, który został wzmocniony. Z drugiej strony mają pomóc przerwać ten łańcuch zakażeń w przypadku, jeżeli ta mutacja wirusa będzie się przenosiła z człowieka na człowieka - tłumaczył szef rządu.

Te działania – jak mówił – mają osłabić tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Co z weryfikację paszportów covidowych w kontekście nowych limitów, które będą obowiązywały od 1 grudnia i nie będą dotyczyły osób zaszczepionych?

- W Sejmie toczą się prace i uzgodnienia między wszystkimi klubami dotyczące tego, czy znajdzie się większość parlamentarna, która pozwoli na weryfikację certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców czy przez pracodawcę wobec pracowników. Jeżeli taka większość parlamentarna się znajdzie, to będziemy procedować tę ustawę - odpowiedział.

Od 1 grudnia zmniejszone zostaną limity osób m.in. w restauracjach, obiektach sportowych, hotelach czy kościołach. Jak ustalono w rozporządzeniu covidowym do nowych limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione.

