Lekarzom i pielęgniarkom z Ukrainy będzie łatwiej o pracę w Polsce

Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany podczas konferencji prasowej 2 marca o medyków z Ukrainy, którzy chcieliby pracować w Polsce. Szef resortu zdrowia wspomniał, o zaakceptowanych wnioskach w sprawie prawa wykonywania zawodu, z których 600 dotyczy lekarzy z Ukrainy.

- Mamy w tej chwili specjalny tryb, co prawda on jest związany z covidem (uproszczony dostęp dla obcokrajowców do otrzymania polskiego prawa wykonywania zawodu wprowadzono w Polsce w związku z koronawirusem – przyp. Red.), ale można go wykorzystywać. Niemniej jednak niezależnie od tego trybu rzeczywiście zdecydowaliśmy się na jeszcze pewien krok w kierunku lekarzy, czy specjalistów medycznych, którzy uciekli z Ukrainy i chcą pracować w Polsce – mówił Adam Niedzielski.

Przepisy w tym zakresie zostaną zmienione, a możliwości dla medyków – rozszerzone. To znaczy, że korzystając z uproszczonych formalności będzie można ich zatrudnić również w innych – poza covidowymi – podmiotach leczniczych.

- Będzie to przepis, który będzie pozwalał tak naprawdę nie ograniczać się tylko do tych szpitali czy też podmiotów, które walczą z koronawirusem, bo tego dotyczył specjalny tryb, ale będzie można wykonywać to na terenie całego kraju – dodał.

Przepisy w tej sprawie – jak mówił Niedzielski – będą elementem pakietu przepisów, które zostaną wprowadzone w formie ustawy, a które dotyczyć będą również m.in. zasad udzielania i rozliczania świadczeń dla obywateli Ukrainy.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.