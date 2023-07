Lekarze rodzinni ostrzegają: likwidacja tej recepty to utrudnienia dla pacjentów i dłuższe kolejki

Zmiany w zasadach wystawiania recept wpisano do projektu ustawy refundacyjnej, która 5 lipca będzie omawiana podczas posiedzenia Komisji Zdrowia

Chodzi m.in. o likwidację recepty rocznej. W efekcie pacjenci, którzy przyjmują leki na stałe, będą musieli częściej niż dotychczas odwiedzać lekarza

W opinii specjalistów medycyny rodzinnej z Porozumienia Zielonogórskiego zmiana utrudni życie pacjentom przewlekle chorym

- Nowy zapis w ustawie zmusza pacjenta do częstszych wizyt u lekarza POZ i zajmowania miejsca innym chorym, którzy potrzebują skorzystać z porady lekarskiej. To dotyczy także specjalistów, do których i tak są często wielomiesięczne kolejki - wskazują

Lekarze rodzinni ostrzegają: likwidacja tej recepty to utrudniania dla pacjentów

Jak podkreśla w komunikacie Porozumienie Zielonogórskie, specjaliści medycyny rodzinnej są zaniepokojeni zapisami dotyczącymi wypisywania przez lekarzy recept.

- Przepisy, które obowiązywały do tej pory, były bardzo korzystne dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy muszą na stałe przyjmować leki. Chodzi m.in. o pacjentów stabilnych z nadciśnieniem, problemami neurologicznymi i z chorobami tarczycy. Takim pacjentom lekarz mógł wypisać receptę roczną. Co oznaczało, że raz w roku wystarczyło zgłosić się do lekarza po przedłużenie recepty - argumentują medycy.

Wyliczają, że w blisko 80 proc. przychodni POZ były wystawiane recepty roczne. W 2022 pacjenci zrealizowali ich blisko 20 mln.

– Mówimy tutaj o pacjentach zdyscyplinowanych z chorobami przewlekłymi, ale stabilnymi, kontrolowanymi i monitorowanymi. Tacy pacjenci, nie muszą przychodzić do nas częściej po recepty, chyba że dzieje się coś niepokojącego. Po co to zmieniać? – dziwi się Wojciech Pacholicki, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

- Nowy zapis w ustawie zmusza pacjenta do częstszych wizyt u lekarza POZ i zajmowania miejsca innym chorym, którzy potrzebują skorzystać z porady lekarskiej. To dotyczy także specjalistów, do których i tak są często wielomiesięczne kolejki - wskazuje organizacja.

Przypomina, że projekt ustawy refundacyjnej zakłada, że lekarz będzie mógł wypisać recepty na łącznie 180 dni, ale na wielu receptach.

- Czyli pacjent dostanie więcej kodów recept, co skomplikuje radzenie sobie, szczególnie mniej sprawnym pacjentom i będzie z pewnością przyczyną wydłużenia się także kolejek w aptekach - dodają medycy.

