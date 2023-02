Lekarze przestaną określać poziom refundacji na receptach? Apelują o uproszczenie systemu

PPOZ zdecydowało się odpowiedzieć na pismo od Ministerstwa Zdrowia z 9 stycznia 2023 roku. Jak podkreśla Porozumienie, działając w imieniu i z upoważnienia lekarzy i świadczeniodawców, "uznaje wyjaśnienia zawarte w tymże piśmie za dalece niewystarczające".

- W swoim piśmie Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że "już w 2019 roku analizowało możliwość automatycznej walidacji odpłatności z listy leków refundowanych", wówczas jednak uznano, że "ze względu na zbyt skomplikowany zakres wskazań refundacyjnych (obejmujących także wskazania, których nie da się prosto opisać kodami ICD-10) nie jest ona możliwa". W ocenie PPOZ odpowiedź ta oznacza przyznanie się do kapitulacji Ministerstwa Zdrowia wobec zastanej rzeczywistości - i to rzeczywistości, która wykreowana została m.in. obwieszczeniami refundacyjnymi samego Ministerstwa. Jeśli więc system zbyt skomplikowany, to jest to wina nie lekarzy, ale władz publicznych – w tym przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia – podkreśla Porozumienia.