Lekarze krytycznie o pomyśle MZ dotyczącym maseczek w aptekach. "To brak konsekwencji"

MZ planuje znieść obowiązek maseczek w aptekach. "Zwiększamy ryzyko infekcji"

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce obowiązuje od 16 maja 2022 roku. Minister Adam Niedzielski zapowiedział podczas briefingu prasowego w Pile, że resort zdrowia planuje znieść stan zagrożenia epidemicznego pod koniec czerwca br. Nie wyklucza także, że wraz z nim zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek w aptekach.

Jak tłumaczył, pod tym kątem zostaną przygotowane odpowiednie dwa rozporządzenia. Jedno będzie dotyczyło stanu epidemicznego, drugie - obowiązujących w tym czasie restrykcji.

- Będzie prawdopodobnie oznaczało zniesienie pewnych rygorów, które są w tej chwili. Przymierzamy się do tego, żeby znieść obowiązek noszenia maseczek w aptekach, pozostawiając go jeszcze w innych podmiotach leczniczych - wskazał minister.

Podkreślił również, że sytuacja epidemiczna w Polsce poprawiła się i dotyczy to zarówno zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak i zachorowań na grypę.

Do pomysłu krytycznie odnieśli się lekarze. - Z jednej strony zachęcamy do ostrożności, z drugiej zwiększamy ryzyko infekcji. Obserwujemy, że wiele osób z infekcją samemu idzie do apteki po potrzebne leki - zwrócił uwagę na antenie RMF FM prof. Krzysztof Tomasiewicz, wiceprezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Szpital, przychodnia i apteka. "W tych miejscach maseczki powinny być obowiązkowe"

To jego zdaniem brak konsekwencji, a maseczki w przychodniach, szpitalach i aptekach powinny wręcz zostać z nami na stałe.

- Jako bardzo dobry pomysł oceniam pozostawienie na stałe obowiązkowych maseczek w szpitalach i przychodniach. Mamy czasami problem z bliskimi odwiedzającymi pacjentów, którzy też przynoszą infekcje. W szpitalach są też osoby z osłabioną odpornością, dla których jest to czasami kwestia życia i śmierci - podkreślił prof. Tomasiewicz.

Podobnego zdania jest prof. Filip Szymański, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych.

- Szpital, przychodnia i apteka to miejsca potencjalnego spotkania i wymiany pacjenta zdrowego z osobą, która przechodzi infekcje. Według mnie w tych trzech miejscach, maseczki powinny być nie tylko zalecane, ale też obowiązkowe - przekonywał ekspert w rozmowie z dziennikarzami radia.

Dodał także, że osobiście rekomenduje, aby osoby z grup ryzyka, czyli starsze i pacjenci z wielochorobowością zakładali maseczki w komunikacji miejskiej, zwłaszcza gdy jest tłok i trwa sezon infekcyjny.

