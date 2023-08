Lekarka nową ministrą zdrowia. Kim jest Katarzyna Sójka?

8 sierpnia Adam Niedzielski zrezygnował z pełnienia funkcji ministra zdrowia

Tego samego dnia Mateusz Morawiecki poinformował, że zastąpi go posłanka i lekarka internistka Katarzyna Sójka



To osoba pełna empatii oraz znająca specyfikę funkcjonowania resortu zdrowia - stwierdził premier

Katarzyna Sójka nowym ministrem zdrowia. Jest lekarzem i posłanką PiS

- Jestem przekonany, że powierzenie funkcji ministra zdrowia pani poseł Katarzynie Sójce, która dzisiaj jest dobrze do tej roli przygotowana, bo to lekarka internistka z doświadczeniem kilkunastoletnim w wykonywaniu zawodu i bardzo ceniona przez pacjentów, to dobra decyzja - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że Katarzyna Sójka obejmie posadę szefowej resortu zdrowia po tym, jak z tej funkcji zrezygnował Adam Niedzielski.

- Katarzyna Sójka ma bardzo dobre opinie wśród pacjentów, którzy cenią ją za empatię oraz duże doświadczenie - powiedział premier Morawiecki.

Morawiecki wskazał też, że Sójka zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała w sejmowej Komisji Zdrowia. Jeszcze dziś premier Morawiecki ma wystąpić do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w Radzie Ministrów.

Gazeta Wyborcza podała nieoficjalnie, że Sójkę wybrano dopiero po tym, jak posady ministra zdrowia nie chciał przyjąć obecny wiceminister Waldemar Kraska - jedyny członek PiS (jest senatorem) i jedyny lekarz w kierownictwie resortu.

Katarzyna Sójka jest z zawodu lekarzem chorób wewnętrznych, praktykuje jako internista i lekarz rodzinny. Jest zatrudniona w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uzyskując w 2011 r. tytuł lekarza. W 2013 r. otrzymała tytuł inżyniera leśnictwa, po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ostatnich wyborach parlamentarnych startowała z list Prawa i Sprawiedliwości. 37-letnia posłanka jest członkinią komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, ponadto polityki społecznej i rodziny oraz komisji zdrowia. Jest również przewodniczącą zespołu ds. pediatrii powołanego jesienią ubiegłego roku. 24-krotnie występowała na posiedzeniach Sejmu, a 25-ciu z jej interpelacji poselskich oraz dwóm zapytaniom nadano dalszy bieg.

Tuż po wyborach w 2019 r. w wywiadzie udzielonym w Głosie Wielkopolskim powiedziała, że od zawsze angażowała się w działania mające wpływ na życie wokół ludzi - stąd jej zamiłowanie do medycyny i samorządności. Już wtedy zapowiedziała, że zamierza maksymalnie wykorzystać aktualnie przygotowane budżety na bieżącą poprawę sytuacji w wielkopolskich placówkach służby zdrowia.

Wirtualna Polska wskazała, że nowa minister ma też w życiorysie wypowiedzi, za które była krytykowana w mediach. Przykładowo będąc w programie "Gość Wydarzeń" Polsatu kilka miesięcy temu stwierdziła, że głośny wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 2020 roku "kompletnie nie zmienił postępowania" w sprawie aborcji. W czerwcu 2023 roku odniosła się zaś do śmierci jednej z ciężarnych pacjentek. - Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą, bo to się zdarza. Błędy lekarskie niestety były, są i będą, bo to też niestety się zdarza - mówiła posłanka.

8 sierpnia na antenie Polskiego Radia 24 komentowała zaś sprawę lekarza Piotra Pisuli, w związku z którą najprawdopodobniej Adam Niedzielski stracił posadę ministra zdrowia. Wskazała, że wpis ministra był potwierdzeniem tego, że lekarz publicznie podał nieprawdę. I że medyk mógł skorzystać z tradycyjnej recepty używając pieczątki i długopisu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.