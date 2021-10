Kwarantanna w październiku 2021 ZASADY Ile trwa i jak wygląda skierowanie?

Koronawirus. Kwarantanna w październiku 2021. Ile trwa kwarantanna, kto na nią kieruje i jak wygląda skierowanie

Obecnie kwarantanna trwa 10 dni. Jednak skrócenie albo ewentualne wydłużenie kwarantanny pozostaje w gestii służb sanitarno-epidemiologicznych

Kwarantanna rozpoczyna się m.in. po ostatnim dniu narażenia/styczności ze źródłem zakażenia albo od dnia, w którym lekarz POZ skieruje pacjenta na test w kierunku koronawirusa

Kwarantannę odbywa się w miejscu zamieszkania. Jeśli nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować pacjenta do wyznaczonego ośrodka (izolatorium)

Kwarantanna w Polsce. Ile trwa obecnie i kto ją nakłada?

Obecnie kwarantanna trwa dokładnie 10 dni, czas ten ujednolicono zarówno dla osób, które powróciły do kraju, jak również w przypadku, gdy pacjent miał kontakt z potencjalnym źródłem zakażenia. Na kwarantannę kieruje inspekcja sanitarna i to od niej zależy, czy może ona zostać skrócona czy też nie.

Koronawirus. Kwarantanna - zasady:

w przypadku kwarantanny wjazdowej po powrocie do kraju trwa ona 10 dni, licząc od następnego dnia od przyjazdu (z tego obowiązku mogą zostać zwolnione m.in. osoby zaszczepione);

po powrocie do kraju trwa ona 10 dni, licząc od następnego dnia od przyjazdu (z tego obowiązku mogą zostać zwolnione m.in. osoby zaszczepione); z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem (kontakcie z osobą chorą), kwarantanna trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia/styczności ze źródłem zakażenia – służby sanitarne decydują o skróceniu albo wydłużeniu kwarantanny;

trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia/styczności ze źródłem zakażenia – służby sanitarne decydują o skróceniu albo wydłużeniu kwarantanny; kwarantanna trwa 10 dni od dnia skierowania przez lekarza POZ na test w kierunku koronawirusa, aż do chwili otrzymania wyniku testu. Wynik negatywny automatycznie kończy kwarantannę, a pozytywny prowadzi do skierowania na izolację;

na test w kierunku koronawirusa, aż do chwili otrzymania wyniku testu. Wynik negatywny automatycznie kończy kwarantannę, a pozytywny prowadzi do skierowania na izolację; osoby współzamieszkujące z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) mają obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej;

wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) mają obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej; osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie;

obowiązkowa kwarantanna nie jest wymagana od osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (do 6 miesięcy wstecz).

Obecnie również nie przeprowadza się testów u osób bez objawów przebywających na kwarantannie.

Kwarantanna w Polsce. Czym jest izolacja domowa i ile trwa?

Izolacja to nic innego jak odosobnienie osoby z dodatnim wynikiem testu. Trafia się na nią automatycznie po otrzymaniu pozytywnego wyniku, a na izolację kieruje lekarz POZ. Siódmego dnia izolacji domowej pacjent otrzyma SMS na swój telefon – będzie dotyczył on kontaktu z lekarzem. Pomiędzy 8 na 10 dniem powinno dojść do teleporady i w zależności od stanu zdrowia, lekarz zdecyduje, ile potrwa izolacja.

W przypadku, gdy lekarz POZ nie zdecyduje inaczej izolacja domowa trwa:

u osób z objawami COVID-19 – po 3 dniach od ustąpienia objawów, lecz nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów;

u osób bezobjawowych – po 10 dniach od uzyskania wyniku dodatniego.

Kwarantanna. Jak sprawdzić czy jestem na kwarantannie?

Wszystkie informacje odnośnie kwarantanny są przetwarzane elektronicznie, od momentu skierowania na nią pacjenta. Wszystkie konieczne i potrzebne informacje można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta. ZUS poinformuje pracodawcę o zwolnieniu lekarskim, jakie otrzymał pracownik z powodu kwarantanny albo izolacji.

Informacja o kwarantannie nie zniknie po jej zakończeniu na IKP. Komunikat będzie stale widoczny, chyba że zastąpi ją nowy alert o konieczności odbycia kwarantanny czy izolacji. To sprawia, że można w każdej chwili pobrać stosowny dokument z elektronicznym podpisem potwierdzającym kwarantannę.

Równie dobrym pomysłem na sprawdzenie skierowania na kwarantannę jest kontakt z powiatową inspekcją sanitarną albo zakładka na platformie PUE ZUS "Kwarantanna, izolacja domowa".

Informacje o kwarantannie sprawdzimy:

na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP);

na Platformie PUE ZUS w zakładce "Kwarantanna, izolacja domowa";

po telefonicznym kontakcie z powiatową inspekcją sanitarną.

Aplikacja "Kwarantanna domowa". Co to jest?

"Kwarantanna domowa" to aplikacja na telefon, która usprawnia i ułatwia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w domowych warunkach. Program przede wszystkim umożliwia potwierdzenie miejsca odbywania kwarantanny, ocenia ogólny stan zdrowia pacjenta (nie jest to porada medyczna), a także pozwala na ewentualny kontakt z psychologiem czy pracownikiem socjalnym.

