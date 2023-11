Kto ministrem zdrowia? Arłukowicz: jedna z najtrudniejszych prac w Polsce

Bartosz Arłukowicz, przyszły poseł Koalicji Obywatelskiej, 7 listopada był gościem programu publicystycznego „Tak Jest” w TVN24

Stwierdził, że nie może powiedzieć, czy zostanie ministrem zdrowia w nowym rządzie, ale temu nie zaprzeczył

Rynek Zdrowia dowiedział się nieoficjalnie w kuluarach sejmowych, że to właśnie Arłukowicz jest typowany na przyszłego szefa resortu zdrowia. Jednak Poza sejmowymi, niepotwierdzonymi "rewelacjami", padają też różne inne nazwiska, m.in. Elżbiety Gelert

Typowania na nowego ministra zdrowia. Kim jest Bartosz Arłukowicz?

Jaki dorobek parlamentarny i polityczny ma były poseł i europoseł Koalicji Obywatelskiej?

Bartosz Arłukowicz (51 lat) to lekarz pediatra (studiował na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, na której pracował jako nauczyciel akademicki), który w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał po raz kolejny mandat poselski, startując z ramienia Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej i uzyskując piąty wynik w kraju i trzeci jako kandydat KO (67 325 głosów).

To nie jest jednak jego debiut w Sejmie. Był już posłem na Sejm VI, VII, VIII kadencji, a od 2019 roku deputowanym do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Warto też zaznaczyć, że w 2011 r. Arłukowicz był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2011–2015 ministrem zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, ponadto latach 2020–2021 i od 2021 wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej.

Arłukowicz: praca ministra zdrowia jedną z najtrudniejszych

Jako gość programu "Tak jest" TVN 24, prowadzonego 7 listopada przez Andrzeja Morozowskiego, został zapytany o swoją parlamentarną przyszłość.

- Jeżeli byłaby taka propozycja, żeby pan został ministrem zdrowia, to pan odmówi? – pytał redaktor Morozwoski.

- Ja niczego takiego nie powiedziałem – skwitował Arłukowicz. - Chciałem to zadeklarować tutaj w studio TVN, dlatego, że uważam, iż sytuacja jest w Polsce tak trudna, że my politycy musimy się zachowywać po prostu bardzo poważnie. Nie ma grama uśmiechu na mojej twarzy, ani jakiegoś flirtu z takim pytaniem. Umówiliśmy się z koleżankami i kolegami, że do czasu ogłoszenia koalicji, składu, personaliów, nazwisk, nie będziemy się do tego odnosić. I ja tak robię, choć pewną wiedzę mam, rozmawiam na ten temat, ale uważam, że powaga jest potrzebna w tym momencie – podsumował.

Wcześniej ocenił, że praca ministra zdrowia jest jedną z najtrudniejszych w Polsce.

- A to dlatego, że każda decyzja ministra zdrowia, od najmniejszej do największej, dotyka de facto każdego z nas, bo każdy z nas był pacjentem, będzie pacjentem, ma pacjenta w rodzinie. Znam tę pracę doskonale – mówił Arłukowicz. Odniósł się także do problemów systemu ochrony zdrowia. Jak zauważył, nie chodzi tylko o zbyt małe finansowanie.

- Problemy systemu ochrony zdrowia nie wynikają tylko z pieniędzy, nie sprowadzam problemów tylko i wyłącznie do nich. Uważam, że są liczne problemy organizacyjne, związane z działaniem, funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia – zauważył.

Przypomniał też, że będąc ministrem zdrowia, wprowadził dwa ważne rozwiązania. Pierwszy to program in vitro.

- To był przełom, w 2013 roku, kiedy po raz pierwszy w Polsce wprowadzono program do walki z niepłodnością. Z tego programu urodziło się 22 tysiące dzieci. Każdego tygodnia spotykam ludzi na ulicach, którzy mnie zaczepiają, pokazują swoje potomstwa i radość w oczach. Druga rzecz to pakiet onkologiczny, czyli pomoc ludziom z rakiem, szybka ścieżka onkologiczna, karta DiLO, to wszystko zostało wprowadzone. PiS próbował to rozmontować, ale na szczęście im się nie udało – przyznał poseł.

Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. Arłukowicz nie odpowiada na pytanie o start

Arłukowicz nie odpowiedział też jednoznacznie na pytanie, czy będzie startował w czerwcowych wyborach do Europarlamentu. Wspomniał jednak o swoich dokonaniach dla Wspólnoty.

- Dobrze odnalazłem się w Parlamencie Europejskim. Kilka ważnych rzeczy tam się udało. Kiedy szedłem do PE, przygotowałem sześciopunktowy plan Arłukowicza. Powiem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, żeby Europa zajęła się w końcu tym, co najważniejsze. Skoro funduje, buduje drogi, szkoły, muzea, to musi też zająć się największym wyzwaniem, jakim jest rak. I w tej kadencji udało się stworzyć specjalną komisję do spraw walki z rakiem, na której czele stanąłem. Stworzyliśmy specjalny raport, żeby znosić dysproporcje w leczeniu raka między regionami, różnymi krajami Europy, bo nie godzę się, żeby pacjentka z rakiem piersi ze wschodniej części Europy miała mniejsze szanse na przeżycie niż obywatelka zachodniej części z takim samym rakiem - wskazał. Dodał, że obecnie różnice są dość znaczące.

- Podobnie z dziećmi ze wschodniej części Europy, które proszą o wsparcie finansowe w chorobie w mediach społecznościowych, a na Zachodzie mają zapewnione leczenie. We Wspólnocie powinny mieć równe szanse. Powołano też pierwszy raz w historii PE, nigdy wcześniej tego nie było, pod naszą presją grupy politycznej i Polaków, podkomisję zdrowia, na czele której też stanąłem – wyjaśnił Bartosz Arłukowicz. Prace tej komisji póki co zostały jednak przerwane, bo Arłukowicz wrócił do Polski, by wziąć udział w wyborach.

- Uważam jednak, że (walka o zdrowie - red.) to misja w PE, w Europie, która jest wpisana w kompetencje państw członkowskich. Nie mogę się pogodzić z tym, że w polityce zasłaniamy się pewnego rodzaju niemożnością, bo nam na to nie pozwalają traktaty. Jeśli tak, to trzeba zmienić ich zapisy – podsumował poseł Arłukowicz.

Warto odnotować, że w ostatnim czasie na giełdzie nazwisk na ministra zdrowia pojawia się również Elżbieta Gelert.

Przypomnijmy. Elżbieta Gelert jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, z wykształcenia jest menadżerem ochrony zdrowia. Była już senatorem VI kadencji, posłem VII, VIII oraz IX kadencji, zasiadała w komisjach zdrowia. W wyborach 15 października 2023 roku otrzymała ponownie mandat posła z liczbą głosów 15 847 z ramienia komitetu Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.

