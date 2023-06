Krzysztof Łanda: problemem w opiece zdrowotnej są kolejki do lekarzy, a nie brak jakości

Polska zawarła horrendalny kontrakt na dodatkowe 5 szczepionek p/COVID-19 na każdego Polaka, z niemowlakami włącznie, na kwotę 12 miliardów złotych. A stało się to wtedy, gdy już było wiadomo, że pandemia ma się ku schyłkowi - przypomina Krzysztof Łanda

Horrendalny kontrakt na dodatkowe 5 szczepionek na każdego Polaka

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Na początku maja minister zdrowia Adam Niedzielski wystosował publiczny list do akcjonariuszy firmy Pfizer, w którym wzywał do renegocjacji umowy na szczepionki przeciwko COVID-19 z UE. Odwołał się w nim do „społecznej odpowiedzialności biznesu”. „Zysk powinien mieć swoje granice” - napisał. Jak Pan zareagował na ten list?

Krzysztof Łanda: Uśmiechnąłem się. Ten list jest albo wyrazem naiwności, albo stanowi element obrony przed zarzutami wobec MZ i rządu za niegospodarność wielkich rozmiarów. Jeśli to naiwność, to świadczy o niezrozumieniu zasad biznesu i kapitalizmu w ogóle. W takim przypadku pokazuje jednak, że poglądy pana ministra tkwią w słusznie minionej epoce socjalizmu.

Minister chciał przemówić do sumienia akcjonariuszy?

Ja tego tak nie odbieram. Moim zdaniem cel był inny. To ruch wyprzedzający, żeby wskazać firmę producenta jako winnego nieuzasadnionych, gigantycznych wydatków na refundację niepotrzebnych szczepionek w czasie, gdy już pandemia ewidentnie wygasała.

Najwyraźniej jednak list przyniósł efekt, bowiem 26 maja Komisja Europejska ogłosiła zawarcie porozumienia, choć minister zdrowia uznał warunki negocjowane przez KE z Pfizerem za niewystarczające i niesatysfakcjonujące i Polska nie przystąpi do tego porozumienia.

Musimy rozróżnić dwa etapy i trzy tury negocjacji, które się odbyły. Pandemia wybuchła na początku 2020 roku. Szczepionki były dostępne od stycznia 2021 roku. W pierwszym etapie, gdy pandemia była na bardzo wysokim poziomie i wszyscy chcieli się szczepić jak najszybciej, miało to sens. Wszystkie kraje biły się wtedy o szczepionki i zakontraktowaliśmy tyle, ile było można. Jak najwięcej. Te pierwsze dostawy były bardzo potrzebne i bezsprzecznie była to słuszna decyzja.

Ale potem zawarto horrendalny kontrakt na dodatkowe 5 szczepionek na każdego Polaka, z niemowlakami włącznie, na kwotę 12 miliardów złotych. A stało się to wtedy, gdy już było wiadomo, że pandemia ma się ku schyłkowi, bo "wirus jest w odwrocie".

Bardzo dziwi mnie, że w zespole negocjatorów z Polski nie było specjalistów z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), a osoby zajmujące się wirusologią i rejestracją. Zakup szczepionek to decyzja refundacyjna, a nie rejestracyjna – to biznes, a nie epidemiologia. Czy MZ zapomniało, a negocjatorzy z Polski nie wiedzieli, że wyszczepialność w szczycie pandemii była poniżej 50 procent i że z całą pewnością nie będziemy potrzebować tylu szczepionek, tym bardziej że zainteresowanie szczepieniami już wtedy spadało? Czy to była naiwność, brak właściwych specjalistów, czy coś innego?

Przypomnę, że na całą refundację leków w Polsce wydajemy około 15 miliardów złotych rocznie, a tutaj na jedną szczepionkę ktoś chciał wyrzucić w błoto 12 miliardów zł. Potem ogłoszono sukces, że udało się zmniejszyć kwotę straty z 12 do 6 miliardów zł.

Po zaakceptowaniu zakupu tak wielkiej liczby szczepionek polski rząd próbował nie zapłacić całej zakontraktowanej kwoty, ale ja pytam, dlaczego taki kontrakt w ogóle został zawarty? Na jakiej podstawie? Czy ze strony polskiej negocjowały go osoby, które mają choćby blade pojęcie o analizie wpływu na budżet płatnika? Kto w rządzie zaakceptował wyniki tych negocjacji?

Jeżeli minister zdrowia chciał wystosować list, co powinno się w nim znaleźć?

Jeśli to pismo miało osiągnąć cele biznesowe, tak jak to MZ deklaruje, to nigdy nie powinno się stać listem otwartym. Moim zdaniem ten list ma charakter czysto propagandowy i ochronny dla błędów, które popełniło Ministerstwo Zdrowia i rząd.

Gdyby to był poważny list, który ma przedstawiać stanowisko negocjacyjne wobec producenta, to zawierałby przede wszystkim bardzo mocne argumenty biznesowe, adekwatne do kwoty, którą chcemy renegocjować. Używałby zupełnie innego języka i zupełnie innych argumentów.

Obowiązkiem ambasadora jest wspieranie polskich przedsiębiorców

Jakich na przykład argumentów?

Polska jest bardzo nieprzyjaznym rynkiem do inwestycji dla przemysłu farmaceutycznego i producentów wyrobów medycznych. Nie mając poważnych narzędzi zachęty dla inwestorów np. RTR (Refundacyjnego Trybu Rozwojowego – przyp. red.) Polska od dziesięcioleci tylko zniechęca inwestorów. Może warto otworzyć się na inwestycje w ramach negocjacji wielkości tego - nieszczęsnego, zawartego niestety - kontraktu. Może warto stworzyć warunki dla przemysłu innowacyjnego, które pozwolą powetować straty w Polsce na przestrzeni kolejnych lat.

Inne argumenty mogłyby dotyczyć zwrotu z inwestycji, które poczynił producent na tle jego konkurentów i wielkości sprzedaży poszczególnych szczepionek przeciw COVID-19. Takie argumenty wymagają jednak poważnej analizy rynku i rzetelnych obliczeń, których w otwartym liście bynajmniej nie przedstawiono.

Rozwiązania zachęcające do inwestowania w Polsce znajdują się w nowelizacji ustawy refundacyjnej. Jednak pojawiały się informacje, że przede wszystkim to właśnie duże zagraniczne koncerny są jej przeciwne.

Nie tylko firmy innowacyjne, tylko wszystkie firmy farmaceutyczne pukają się w głowę i nie akceptują zapisów tego projektu, który jest fatalny. Moim zdaniem te przepisy nie mogą wejść w życie w takim kształcie i cały projekt powinien być odrzucony.

Deklaracje procedowania tak słabego projektu są tym bardziej zdumiewające, że zbliżają się wybory. Upartość i niekompetencja autorów zapisów w tym projekcie są porażające. Dlatego tak bardzo nie lubię, jak ktoś nazywa tę nowelizację DNUR.

DNUR to była duża nowelizacja ustawy refundacyjnej, która we wrześniu roku 2016 przeszła konferencję uzgodnieniową i która wprowadzała zasadnicze zmiany. Natomiast tu mamy KNUR, czyli krótką nowelizację, która jest po prostu nieakceptowalnie słaba.

Czy dzisiaj jesteśmy partnerem dla wielkiego biznesu biorąc pod uwagę, że podmioty zagraniczne i ambasady obcych państw próbują ingerować i zablokować niekorzystne zmiany dla firm, których interes reprezentują?

Odpowiem inaczej. Również polskie firmy i polscy ambasadorowie interweniują w innych krajach. To jest biznes. Tak samo jak Polska walczy na przykład w Kazachstanie, kiedyś walczyła w Rosji, w Ukrainie i w innych państwach, by polskie leki były sprzedawane na tamtych rynkach i żeby były refundowane.

To jest nic szczególnego. Tak było od zawsze, tak jest i tak będzie. Myślę, że obowiązkiem ambasadora jest wspieranie polskich przedsiębiorców na innych rynkach. Z tego, co wiem, to akurat polskie służby dyplomatyczne są słabo aktywne pod tym względem.

Ale wiemy też, że międzynarodowe koncerny farmaceutyczne zagroziły Ministerstwu Zdrowia, że próby zajęcia się wnioskami refundacyjnymi generyków w czasie ochrony patentowej spotkają się z ich reakcją, blokującą sprzedaż leków konkurencji. Resort "odpuścił".

Te firmy odwołują się do prawa wyższego rzędu, do traktatu Unii Europejskiej i dyrektyw unijnych, które nie pozwalają na nieuczciwą konkurencję i które póki co nie zostały zmienione. Jeśli Unia Europejska skróci okres wyłączności danych rejestracyjnych, to Polska będzie mogła zmienić polskie prawo, ale na pewno nie wcześniej.

Z drugiej strony UE popełniłaby tragiczny w skutkach odległych błąd, skracając okres ochrony danych regulacyjnych, gdyż spowolniłoby to rozwój medycyny i nowoczesnej farmakoterapii. To z kolei po około 10 latach przełożyłoby się na słabnące wyniki firm generycznych, które przecież "żywią się" innowacjami.

Europa zostałaby w tyle za USA i Japonią, co doprowadziłoby do strat zarówno zdrowotnych, jak i gospodarczych. Innowacyjne firmy farmaceutyczne wyprowadzałyby się z Europy, a to przecież przemysł o wysokim zwrocie z inwestycji, który przynosi ogromną wartość dodatnią. Społeczeństwa europejskie powinny się zastanowić, czy chcą postępu w medycynie, czy chcą szybkiego rozwoju gospodarki, czy chcą żyć dłużej w lepszej jakości, czy nie.

Krajowi Producenci Leków argumentują, że w większości państw europejskich można złożyć wniosek o refundację konkurencyjnego leku tuż przed wygaśnięciem ochrony patentowej.

W dłuższym horyzoncie czasowym faktyczne skrócenie okresu wyłączności danych rejestracyjnych zaszkodzi Europie, a tylko tymczasowo i troszeczkę pomoże firmom generycznym. Czy jest więc o co kopię kruszyć i czy to jest problem, w który warto wkładać tak wiele energii?

Sugeruję, by Krajowi Producenci Leków zajęli się walką o mocny RTR z 2016 roku w pierwotnej formie, bo na tym Polska zyskałaby najwięcej. RTR miał być kryterium refundacyjnym, według którego dzielono by ponad 15 mld zł rocznie przeznaczane na leki. Krajowi producenci chcą się zadowolić minimalnym sukcesem w bardzo krótkiej perspektywie.

Słaby RTR czy niskie jednorazowe kwoty wsparcia przemysłu farmaceutycznego na pewno nie pobudzą ani produkcji API w Polsce, ani nie wzmocnią polskich producentów, ani nie zachęcą innych firm zewnętrznych do lokalizacji w Polsce produkcji czy prowadzenia R&D.

"Leki 65 plus to kiełbasa wyborcza"

Rząd zapowiada zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów. Nie negując słuszności pomocy seniorom w dostępie do leków pojawiają się sugestie, czy jednak nie lepiej obniżyć ceny drogich leków, zamiast schodzić z odpłatności 3,20 zł na lek darmowy. Po drugie, jeśli coś jest za darmo, to się tego nie szanuje. Będzie marnotrawstwo?

To ja z zespołem przygotowałem i prowadziłem ustawę 75 plus. Z oczywistych względów ograniczona została do wybranych leków, które już wcześniej były refundowane. Minister Niedzielski dziś ogłasza ustawę 65 plus. Co to znaczy? To znaczy że leki, które dzisiaj są bezpłatne na 75 plus, będą teraz dostępne za darmo już od 65. roku życia. To kiełbasa wyborcza, bo koszty NFZ na realizację projektu zmienią się niewiele, a poprawa w dostępie do leków w ogóle będzie niezauważalna.

Na miejscu dziennikarzy zapytałbym o program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku. Proponuję, żeby Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało swój własny program wyborczy, o którym chyba nie pamięta.

Co Pan by zmienił w programie 75 plus, żeby seniorzy odczuli realną poprawę?

Wydaje mi się, że dziś ważniejsza jest taka zmiana, by apteki zarabiały głównie na lekach refundowanych, czyli żeby opłacało im się sprzedawać ten asortyment, który jest najważniejszy dla zdrowia Polaków.

Bo dzisiaj nikt nie chroni interesów pacjentów, którym lekarze przepisują parafarmaceutyki za dziesiątki, setki złotych miesięcznie. Emeryci nie rozumieją, że nie potrzebują tych "leków", że one nie działają, albo działają słabo i dlatego nie są refundowane.

Oczywiście jest bardzo wiele leków, które są bardzo ważne, bardzo skuteczne, bardzo drogie i nie są refundowane za względu na cenę. Ostatnio refunduje się coraz więcej, ale powstaje inne pytanie. Budżet NFZ rośnie bardzo szybko, a procentowy udział kosztów na refundację leków spada.

Czy rzeczywiście adekwatnie poszerzamy refundację leków i dostęp do innowacji w stosunku do większej ilości pieniądza w systemie? Czy jednak to są tylko polityczne zagrania pod publikę? Jestem przekonany, że można by zrobić znacznie więcej przy tak zwiększających się środkach.

Po odrzuceniu ustawy o jakości do Sejmu wróciła jej nowa wersja. Dobrze, że stało się to tak szybko i będzie procedowana jeszcze w tej kadencji?

Jeżeli Polacy już dostaną się do lekarza, na zabieg, na diagnostykę, to ona jest wykonywana zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną. Natomiast na stu zapytanych Polaków, na co narzekają w opiece zdrowotnej, dziewięćdziesięciu dziewięciu odpowie, że na dostępność do świadczeń zdrowotnych i kolejki do lekarzy.

Jeżeli w takiej sytuacji minister zajmuje się jakością, to z całą pewnością jest to temat zastępczy, bo głównym problemem w opiece zdrowotnej są kolejki do lekarzy. Trudno tego nie zauważyć.

W nowym projekcie pozostawiono Centrum Monitorowania Jakości, wymóg uzyskania autoryzacji, ale zmieniono zasady akredytacji podmiotów leczniczych. Jak Pan to ocenia?

Dobrze, że wprowadzono podwójny system oceny, czyli z jednej strony jest autoryzacja wykonywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Drugim elementem oceny pozostaje akredytacja.

Najbardziej rozbawiło mnie jednak to, że standardy akredytacyjne ma ustalać rada, w której zasiadać mają przedstawiciele resortów takich jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwo Obrony. Czy oni mają choćby blade pojęcie o qualityce i o akredytacji?

Obawiam się, że to jest po prostu sztuka dla sztuki i nieuzasadniona rozbudowa administracji. Nonsens, który nic nie zmienia. Tworzenie standardów akredytacyjnych, tak samo jak monitorowanie i zapewnianie jakości, to bardzo trudne zagadnienie. Wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności.

Prawdę mówiąc patrzyłem ze zdziwieniem, że pierwotny projekt ustawy o jakości ministra Niedzielskiego pisali wszyscy, tylko nie ci, którzy się na qualityce w Polsce znają. Powinni się tym zajmować specjaliści, którzy mają odpowiednie kompetencje, a nie ludzie z namaszczenia politycznego. Obyśmy jednak nie mieli do czynienia z parajakością i paraakredytacją.

Oprócz tego w projekcie są pewne zapisy, dotyczące rejestrów medycznych. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to znieść zapisy wprowadzone jeszcze za ministra Arłukowicza, które blokują tworzenie nowych rejestrów. Potem trzeba wprowadzić do ustawy zasady Good Registry Practice, żeby rejestry w Polsce spełniały minimalne wymagania jakościowe. Chociażby takie, że powinny być oparte na publicznie dostępnym protokole.

Dzisiaj z 10 dużych rejestrów, które są prowadzone w Polsce, ani jeden nie jest oparty na protokole. To tak, jakby ktoś prowadził badania kliniczne i nie zrobił protokołu tego badania, nie wskazał, kto za co odpowiada i dlaczego. Jeśli nie odblokujemy rejestrów, nie będziemy mieli dobrych informacji o tym, co się dzieje w systemie.

Krzysztof Łanda, przewodniczący Komisji Zdrowia BCC, prezes firmy HTA Formedis, prezes MedInvest Scanner, wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, założyciel Fundacji Watch Health Care.

