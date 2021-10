Krystyna Ptok do ministra i premiera: Robicie wszystko, żeby pogrzebów było więcej

W czwartek 28 października miała miejsce konferencja prasowa medyków protestujących w Białym Miasteczku. Tym razem jednak jako miejsce spotkania zostały wybrane Wojskowe Powązki. Miejsce nieprzypadkowe, zarówno ze względu na zbliżające się Święto, jak i - na co wskazali organizatorzy - obecną sytuację w ochronie zdrowia.

- Będziemy nad grobami wspominać życie i śmierć. Jako ludzie reprezentujący zawody medyczne i niemedyczne, chcemy zapobiec sytuacji nadliczbowych zgonów. Chcemy zrobić wszystko, by Powązki i inne cmentarze nie zapełniły się nagrobkami osób, które nie powinny umrzeć z powodu niewydolnego systemu ochrony zdrowia - zaznaczyła przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok.

- Panie ministrze, panie premierze, to wy tak naprawdę zamykacie oddziały i kolejne szpitale. To wy robicie wszystko, aby tych pogrzebów w Polsce było więcej. Nic nie robicie obecnie, by powstrzymać odejścia ludzi, którzy odchodzić jeszcze nie powinni - dodała Ptok.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. n. med. Maciej Krawczyk przypomniał, że do kwietnia tego roku zmarło 190 tys. osób w Polsce, z czego 105 tys. to zgony nadmiarowe.

- Ile osób musi jeszcze umrzeć, żeby do rządu dotarło, że trzeba działać? My tego nie wiemy. Drugie miejsce w Europie pod względem zgonów to tak, jakbyśmy mieli karabiny w ręku, dobrą broń, ale mielibyśmy stan wojny. To nie żołnierze walczą, ale ochrona zdrowia - powiedział dr hab. Krawczyk.