Krótsza izolacja dla wszystkich. W środę minister zdrowia ogłosi szczegóły

Będzie krótsza izolacja dla wszystkich obywateli - zapowiedział w poniedziałek, 7 lutego, Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

- Chodzi o skrócenie okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju. Wiąże się to po pierwsze z krótszym okresem objawowym, z krótszym okresem kiedy zarażamy aktywnie, i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach, bo widzicie państwo przy tej zakaźności wirusa jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu dla gospodarki naszego kraju - wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia.