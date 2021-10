Kraska o rozmowach z medykami: każdy niepokój i przeciąganie ze szkodą dla polskiego pacjenta

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas porannej rozmowy w Polskim Radiu poruszył temat dotyczący protestujących medyków i możliwego porozumienia

Jak zaznaczył wiceszef resortu, najbardziej zaporowe wydają się żądania medyków z Białego Miasteczka, czyli przeznaczenie 100 mld zł na polską ochronę zdrowia od przyszłego roku

- Wszystkie grupy reprezentowane są przez Zespół Trójstronny i na tym poziomie prowadzone są rozmowy - dodał Kraska

Wiceminister zdrowia o porozumieniu z medykami

Gościem porannej audycji PR24, był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który opowiedział m.in. o swoich odczuciach związanych z możliwym porozumieniem z medykami. Jak zaznaczył, obecne rozmowy prowadzone są na poziomie Zespołu Trójstronnego, ale "kością niezgody" pozostaje jeden z warunków stawianych przez protestujących.

- Od wielu tygodni jest kwestią dyskusji między ministrem zdrowia a Białym Miasteczkiem, czyli Komitetem. Myślę, że zaporowe wydają się jednak żądania, które zostały skierowane. Chodzi o przeznaczenie ponad 100 miliardów złotych na polską ochronę zdrowia i to w okresie bardzo szybkim, bo od następnego roku. Jest to niemożliwe dla polskiego budżetu, abyśmy utrzymali taki poziom wzrostu środków na polską ochronę zdrowia - przyznał wiceminister.

- My oczywiście zaproponowaliśmy drogę dojścia do tych pieniędzy w ciągu kilku następnych lat. W tej chwili toczą się rozmowy już na poziomie Zespołu Trójstronnego, bo myślę, że to jest miejsce, gdzie powinniśmy wypracować porozumienie - dodał.

Najlepsze rozwiązanie według MZ

Jak przypomniał wiceminister, bardzo ważnym aspektem jest wypracowanie odpowiedniego planu, który pozwoli zrealizować najważniejsze postulaty Komitetu i nie tylko.

- Chcielibyśmy właśnie, żeby to się odbywało na poziomie zespołu Trójstronnego, gdzie wszystkie grupy zawodowe są reprezentowane, nawet te najniższe. Są to osoby, które może bezpośrednio nie są zaangażowane w proces leczenia, ale w funkcjonowaniu szpitala. Mówię tutaj o salowych, o administracji, o sekretarkach, więc tutaj musimy spojrzeć na wszystko całościowo - zaznaczył Kraska.

Przy okazji wyjaśnił, że ma cały czas nadzieję na to, że wszystko zakończy się pomyślnie i korzystnie dla wszystkich stron. Dodał na koniec, że czwarta fala jest największą obecnie przeszkodą dla medyków.

- Mam nadzieję, że jednak w końcu tego porozumienia dojdzie, zwłaszcza teraz, gdy sytuacja w naszym kraju w obliczu czwartej fali robi się dość niebezpieczna. Każdy taki niepokój, każde przeciąganie tych rozmów jest szkodą dla polskiego pacjenta

