Koronawirus. W czwartej fali może umrzeć nawet 55 tys. osób w Polsce

Gościem Polsat News był dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, który przedstawił możliwe prognozy dotyczące czwartej fali pandemii. Jak zaznaczył rozmówca, o rozwoju pandemii należy mówić w szerokim kontekście. Jak dodał, podczas analizy należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak: liczba ozdrowieńców, poziom szczepień (zakładany i faktyczny).

Dr Rakowski w rozmowie w Polsat News przyznał, że obecnie w Polsce "mamy około 75 proc. społeczeństwa z przeciwciałami, które w jakimś stopniu chronią nas przed zakażeniami, ciężkim przebiegiem, hospitalizacją i zgonem".

Jego zdaniem te 25 proc., które nie są ozdrowieńcami ani nie przyjęły szczepienia są odpowiedzialne za napędzanie czwartej fali.

- Musimy osiągnąć 90-parę procent osób z przeciwciałami, aby epidemia koronawirusa przeewoluowała do takiej sytuacji, jak jest z grypą – przypomniał dr Rakowski.

Ekspert był pytany także o prognozy matematyków w kontekście obecnego poziomu zakażeń. Dr Rakowski przyznał, że różnica między szacunkami nie jest duża. "Spodziewaliśmy się wzrostu, w wysokości około 19 tys. dziennie, a teraz zakładamy około 25 tys." – dodał.

Jak podkreślił doktor, naukowcy nie dokonali szacunków związanych z wpływem otwarcia uczelni oraz powrotem do nauki stacjonarnej w tych placówkach. Specjalista przyznał, że wraz z otwarciem studiów zwiększył się wzrost zachorowań na koronawirusa.

Na koniec dr Rakowski przedstawił możliwy scenariusz na nadchodzące tygodnie:

- Potencjał śmiertelności w czwartej fali to od 38-55 tys. osób, głównie starszych. Dziennie może być to do kilkuset ofiar - zaznaczył badacz.