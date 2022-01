Koronawirus. Rząd przedłuży zakaz lotów do 7 krajów

Autor: oprac. JPP • Źródło: Wykaz Prac Legislacyjnych Rady Ministrów • 06 stycznia 2022 14:00

Koronawirus. Do 10 stycznia obowiązuje rządowe rozporządzenie w sprawie zakazu lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Zakaz ma zostać przedłużony do 24 stycznia.