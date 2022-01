Koronawirus. Raport MZ z 1 stycznia: ponad 12 tys. nowych zakażeń. Nadal bardzo dużo zgonów

W sobotę, 1 stycznia resort zdrowia poinformował o 12 032 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło 505 pacjentów

Według raportu MZ, zajętych jest obecnie 1 897 respiratorów na 2 855 przygotowanych dla pacjentów z COVID-19

Obecnie w szpitalach przebywa 19 408 pacjentów z koronawirusem; liczba dostępnych łóżek covidowych: 31 625

Koronawirus w Polsce, 1 stycznia 2022 r.

W sobotę (1 stycznia 2022 r.) Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy raport na temat COVID-19 w Polsce. Minionej doby stwierdzono w kraju 12 032 nowe zakażenia koronawirusem.

Z powodu COVID-19 zmarło 179 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 326 pacjentów.

W ciągu minionej doby wykonano ponad 78,9 tys. testów na koronawirusa.

1 stycznia 2022 r. Nowe zakażenia koronawirusem pochodzą z województw:

mazowieckiego (1718)

małopolskiego (1276)

śląskiego (1218)

wielkopolskiego (1121)

dolnośląskiego (1109)

pomorskiego (776)

łódzkiego (746)

zachodniopomorskiego (720)

kujawsko-pomorskiego (562)

podkarpackiego (536)

lubelskiego (478)

warmińsko-mazurskiego (411)

opolskiego (405)

świętokrzyskiego (381)

lubuskiego (316)

podlaskiego (160).



99 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w kraju do 4 120 248. Zmarło 97 559 pacjentów.

Łóżka covidowe, respiratory, kwarantanna

Według najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia z 1 stycznia 2022 r., na 2 855 przygotowanych respiratorów dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest 1 897 urządzeń.

Obecnie w szpitalach przebywa 19 408 pacjentów z koronawirusem (liczba przygotowanych łóżek wynosi 31 625).

Na kwarantannie przebywa aktualnie 193 405 osób. Natomiast liczba ozdrowieńców od początku pandemii wzrosła do 3 645 692.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce

Liczba wykonanych w Polsce szczepień przeciwko COVID-19 wynosi obecnie 46 987 401, w tym jedną dawką 21 673 668, a 2. dawką 18 448 569. Liczba osób w pełni zaszczepionych: 21 046 400.

Liczba szczepień trzecią dawką: 192 486, a dawką przypominającą: 6 672 678. Minionej doby wykonano 19 291 szczepień.

Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych: 17 139. Liczba zutylizowanych dawek 743 048.

MZ: tylko 2,36 proc. w pełni zaszczepionych zakaziło się koronawirusem

- Tylko 2,36 proc. w pełni zaszczepionych osób zostało zakażonych koronawirusem. Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych, 10,69 proc. stanowiły osoby zaszczepione, ale zgony nie są związane ze szczepieniem - poinformowało w piątek, 31 grudnia Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

📊 Zaledwie 2,36% w pełni zaszczepionych zostało zakażonych.



📊 Zaledwie 2,36% w pełni zaszczepionych zostało zakażonych.

📊 Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 19,03% zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni.

Resort zdrowia podał, że od rozpoczęcia szczepień przeciw COVID-19 drugą dawką w Polsce zmarło 61 002 osób zakażonych koronawirusem. Liczba zgonów wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki wynosi 6 526.

Rzecznik rządu: decyzja o powrocie dzieci do szkół zapadnie na początku przyszłego tygodnia

W piątek, 31 grudnia rzecznik rządu Piotr Müller był pytany na konferencji prasowej, czy 10 stycznia dzieci wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. - Te informacje pewnie na początku stycznia będą już jasne. W tej chwili mamy określony termin, do którego są ograniczenia w edukacji. Liczę na to, i mam taką ogromną nadzieję, że nie będzie potrzeby przedłużać tego czasu - odpowiedział Müller.

Zaznaczył jednak, podejmowanie takich decyzji nie jest łatwe. - Myślę, że na początku przyszłego tygodnia wszystko będzie jasne, bo wtedy też poznamy najnowsze dane epidemiczne i taką decyzję w sposób odpowiedzialny będzie można podjąć - stwierdził.

Przypomnijmy, że od 20 grudnia do 9 stycznia zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzona została nauka zdalna.

