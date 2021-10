Koronawirus. Nowe dane o zakażeniach i zgonach. Raport z 25 października

Koronawirus. 25 października Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem

Jest o 90 proc. zakażeń więcej niż w poniedziałek tydzień temu

- Mamy 2 950 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował resort zdrowia

W szpitalach przebywa 5042 chorych z COVID-19. To przyrost o 336 pacjentów w ciągu doby. 444 pacjentów jest pod respiratorami

Koronawirus w Polsce. 25 października o 90 proc. zakażeń więcej

25 października Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane epidemiczne.

- Mamy 2 950 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował resort zdrowia.

25.10.2021 Najwięcej nowych zakażeń jest z województw:

mazowieckiego (736),

lubelskiego (511),

podlaskiego (253),

zachodniopomorskiego (177),

podkarpackiego (176),

śląskiego (169),

pomorskiego (160),

małopolskiego (140),

dolnośląskiego (122),

łódzkiego (103),

wielkopolskiego (101),

kujawsko-pomorskiego (100),

warmińsko-mazurskiego (65),

świętokrzyskiego (41),

opolskiego (39),

lubuskiego (20).

37 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Jak raportuje MZ liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii wzrosła do 2 975 880. Natomiast 76 447 osób zakażonych zmarło.

25 października w szpitalach jest już 5042 pacjentów z COVID-19

Jak informuje resort zdrowia W szpitalach przebywa 5042 chorych z COVID-19. To przyrost o 336 pacjentów w ciągu doby. 444 pacjentów jest pod respiratorami.

Łącznie w systemie jest 9 494 łóżek covidowych oraz 964 dostępnych respiratorów.

Jak szacuje resort zdrowia obecnie 165 527 osób objętych jest kwarantanną. Natomiast liczba ozdrowieńców wzrosła do 2 688 899.

Kraska: wzrost liczby zakażeń o 90 proc.

- Wyniki, które otrzymujemy w poniedziałek nie odzwierciedlają na jakim etapie pandemii jesteśmy obecnie, one są zawsze niższe niż te które pojawią się za kilka dni - zastrzegł wiceminister zdrowia Waldemar Kraska 25 października w programie „Sygnały Dnia” w Programie 1 Polskiego Radia.

Dodał, że mimo to dzisiejsze wyniki to o 90 proc. zakażeń więcej niż tydzień temu (w poniedziałek, 18 października było 1537 nowych zakażeń).

- Tych nowych przypadków zakażeń w ciągu najbliższego tygodnia będzie przybywało – zapowiedział.

Niedzielski ostrzega: zakażenie ma szybszy przebieg

O aktualnej sytuacji epidemicznej mówił też minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla PAP.

- Rzeczywistość wygląda tak, że z punktu widzenia klinicystów obecna delta ma nieco inny przebieg, niż poprzednie warianty koronawirusa. W jej przypadku szybciej dochodzi do tzw. załamania - zauważył Adam Niedzielski.

Krótszy jest - jak wskazywał - czas od zakażenia do wystąpienia objawów.

- Jeśli w poprzednich falach od zakażenia do wystąpienia objawów mijało niejednokrotnie ok. 7-10 dni, to obecnie ten czas kurczy się do 4-7 dni - odnotował Niedzielski.

Dodał, że nastąpiła zmiana co do "marginesu czasowego" od zakażenia do testu i wdrożenia terapii, w tym środków farmakologicznych.

- Dziś tego czasu już nie ma. Pacjenci zjawiają się w szpitalach - po kilku dniach od zakażenia - w stanie już bardzo złym. A najgorsze jest to, że oni po raz pierwszy mają wykonywany test na COVID dopiero w karetce, którą wezwali, bo się bardzo źle poczuli - alarmował minister zdrowia.

Obostrzenia? Decyzje w listopadzie

W tym samym wywiadzie Adam Niedzielski odpowiadał na pytania o wprowadzenie ewentualnych obostrzeń. Przyznał, że jeżeli obecny trend wzrostowy zakażeń się utrzyma, pod koniec października możemy mieć 7000 zakażeń dziennie. Tymczasem MZ zakładało, że będzie to 5000 dziennie

- Nasze działania będą zależeć od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja, a przesądzi o tym najbliższych siedem dni. Jeśli będziemy na koniec października na średnim poziomie powyżej 7 tys. zachorowań w ciągu doby, to trzeba będzie zastanowić się, czy nie podjąć jakichś bardziej restrykcyjnych kroków - powiedział w wywiadzie, który przeprowadziły Mira Suchodolska oraz Klaudia Torchała.

- Ani ja, ani premier, nie planowaliśmy wprowadzania obostrzeń w sytuacji, gdyby realizował się założony wcześniej scenariusz przebiegu IV fali pandemii, czyli 5 tys. zakażeń dziennie na koniec miesiąca. Nie było takiego założenia - zastrzegł.

Jak zapowiedział szef resortu zdrowia ewentualne "decyzje będą zapadać na początku listopada".

