Koronawirus. 21 października ponad 4000 chorych z COVID-19 w szpitalach. Rośnie liczba zakażeń

Koronawirus. 21 października. O najnowszych danych dotyczących czwartej fali mówił w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Radia Plus

Przyznał, że 21 października liczba zakażeń znów wzrośnie. - Od kilkunastu dni obserwujemy zdecydowanie trend wzrastający jeśli chodzi o nowe zakażenia, i to trend na bardzo wysokim poziomie - przyznał.

Wspomniał również o niepokojących prognozach na najbliższe dni. - Około 10 listopada w szpitalach będzie ponad 11 tys. pacjentów z COVID-19. Ta czwarta fala bardzo się rozkręca.

Koronawirus. 21 października ponad 2000 chorych z COVID-19 w szpitalach

- Od kilkunastu dni obserwujemy zdecydowanie trend wzrastający, jeśli chodzi o nowe zakażenia i to trend na bardzo wysokim poziomie, to sytuacja która bardzo nas niepokoi. Ten trend będzie odzwierciedlony w dzisiejszych danych – przyznał w czwartek, 21 października, Waldemar Kraska na antenie Radia Plus

Dokładne dane o liczbie nowych zakażeń zostaną opublikowane o godzinie 10.30. Tymczasem wiceminister zdrowia zdradził, że 21 października liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach przekroczyła 4000 osób.

- W ciągu ostatniej doby przybyło 223 kolejnych pacjentów – dodał.

Kraska mówił również o prognozach dotyczących czwartej fali.

– Wszystkie modele, które otrzymujemy trochę się od siebie różnią. Najbardziej sprawdzają się prognozy krótkoterminowe na okres około trzech tygodni. Te prognozy przewidują, że około 10 listopada, w szpitalach będzie ponad 11 tys. pacjentów z COVID-19. To bardzo niepokojące, że ta czwarta fala bardzo się rozkręca – powiedział.

Po godzinie 10.30 MZ opublikowało najnowsze dane epidemiczne.

- Mamy 5592 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus - podał resort zdrowia.

21.10.2021 Najwięcej nowych zakażeń jest z województw: lubelskiego (1221), mazowieckiego (1048), podlaskiego (522),podkarpackiego (314), śląskiego (288), zachodniopomorskiego (287), pomorskiego (279), dolnośląskiego (269), wielkopolskiego (244), kujawsko-pomorskiego (217), łódzkiego (214), małopolskiego (195), warmińsko-mazurskiego (180), świętokrzyskiego (96), opolskiego (89), lubuskiego (85).

Minionej doby zmarło 46 osób.

Niedzielski: eksplozja pandemii

Dodajmy, że wczoraj, 20 października, Ministerstwo Zdrowia raportowało o 5559 nowych zakażeniach koronawirusem. W tym w woj. lubelskim to 1249 przypadków, natomiast w woj. podlaskim - 587. W sumie w całej Polsce minionej doby zmarło aż 75 osób.

- Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Wzrosty mamy z tygodnia na tydzień 85- i ponad 100- proc. czyli to podwojenie wyniku. Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy - komentował najnowsze dane minister zdrowia, Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Legnicy.

Wrócą obostrzenia? Obraduje Rada Medyczna. Niedzielski zapowiada mandaty

