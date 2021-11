Koronawirus. 15 listopada o 30 proc. więcej zakażeń. Kraska: do szpitali trafiło 550 chorych

O najnowszej liczbie zakażeń koronawirusem mówił w poniedziałek, 15 listopada, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie "Sygnały dnia" w radiowej Jedynce.

- Dzisiejsze dane nie odzwierciedlają sytuacji, która w Polsce panuje. Mieliśmy cztery dni wolne od pracy. Dzisiejszy wynik jest poniżej 10 tys. To 9512 nowych przypadków zakażenia, czyli liczba która – jak mówiłem - nie odzwierciedla sytuacji, ale jeśli porównamy te dane do ubiegłego poniedziałku to mamy wzrost o 30 proc. – powiedział Kraska.