Kopeć: korytarze cenowe mogą oznaczać braki leków. "To nie jest czas na zmiany legislacyjne"

Prezes Kopeć na HCC 2022: zrobimy wszystko, aby leków nie zabrakło

Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowych Producentów Leków, w trakcie inauguracyjnej sesji Kongresu HCC 2022, wskazywał, że bezpieczeństwo lekowe to w rozumieniu krajowych producentów niezakłócony dostęp do podstawowych farmaceutyków, którymi lekarze i pielęgniarki zaopatrują i leczą miliony Polaków. Obecnie także tych, którzy napływają do Polskim z Ukrainy. Powinno być tak stabilne i pewne, jak dostawy energii czy uzbrojenie armii.

- My to rozumiemy, rozumieliśmy to również w czasie pandemii i już teraz przygotowujemy się do tego, żeby leków nie zabrakło. Wiemy, ze będziemy ich potrzebować znacznie więcej, bo wg szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych kilka milionów uchodźców wojennych może do nas trafić i im trzeba zapewnić farmakoterapię – mówił Kopeć.

Korytarze cenowe mogą oznaczać braki leków

Proponowane w projekcie ustawy refundacyjnej „korytarze cenowe” zakładają refundację tylko tych leków, których cena będzie ustalona w odniesieniu do cen oferowanych przez azjatyckich wytwórców. Zważywszy, że koszty produkcji leków na terenie Unii Europejskiej są wyższe niż w Azji, wprowadzenie korytarzy cenowych może oznaczać wykluczenie krajowych dostawców.

- To oznacza pozbawienie pacjentów, seniorów leków które stosowali przez lata i być może uchodźców, którzy do nas trafią farmaceutyków, które mogliby dziś stosować – argumentował Kopeć.

Jak wyjaśniał, dziś pacjent ma wybór: lek najtańszy albo nieco droższy, ale ma pewność, że ten lek w aptece dostanie. Korytarze cenowe w jego opinii oznaczają, że część z refundowanych leków zniknie z listy.

- Będziemy mieli braki w aptekach. Oczywiście minister mówiąc czy pisząc o tych korytarzach ma rację, że budżet NFZ-tu trochę zaoszczędzi, ale ja bym chciał żebyśmy patrzyli jaki będzie koszt społeczny zwłaszcza w tej dramatycznej sytuacji, z jaką mamy teraz do czynienia – mówił prezes PZPPF.

Zwrócił uwagę na kolejny skutek korytarzy cenowych leków: pogłębienie uzależnienia od chińskich dostaw, co zwłaszcza w obecnym trudnym czasie, tragicznym dla Ukrainy, nie byłoby bezpieczne.

Likwidować bariery powodujące braki leków

Krzysztof Kopeć podkreślał, że krajowy przemysł farmaceutyczny jest innowacyjny, a niewykorzystywanie potencjału rozwojowego byłoby grzechem zaniechania. Jak argumentował, krajowi producenci potrafią wyprodukować leki o ugruntowanej pozycji i dostarczyć je polskim pacjentom, zwiększając suwerenność lekową. Do tego dochodzą projekty badawcze prowadzonych przez krajowe firmy.

- To się po prostu opłaca, to zwiększa również współpracę z polska nauką, opłaca się naszej gospodarce i suwerenności – podkreślał Kopeć.

Ostrzegał , że należy likwidować bariery, które mogą powodować braki leków. Zapewnił, że krajowi producenci zwiększą produkcję wskazanych leków, jak tylko pojawią się dane, których farmaceutyków może brakować, będąc w kontakcie z resortem zdrowia.

