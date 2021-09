Koniec spotkania medyków z wiceministrem zdrowia. "Mamy pewność: rozmowy są celowo przeciągane"

- Mamy pewność, że rozmowy z Ministerstwem Zdrowia są celowo przeciągane. W ogóle nie ma mowy o wzroście nakładów na system opieki zdrowotnej w Polsce, a tego domagamy się jako najważniejszej sprawy dla pacjentów i personelu medycznego - podkreślił dr Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej podczas briefingu.

Przyznał ponadto, że "nie może być porozumienia w sytuacji, w której nie ma mowy o tym wzroście nakładów".

- Nie ma porozumienia i nie wiem, czy do niego dojdziemy w przyszłym tygodniu, będziemy nad tym pracować, by się to udało - zaznaczył wiceszef NIL.