Komisja Zdrowia proponuje NIK do kontroli dodatki covidowe, Fundusz Medyczny, szpitale i zakupy leków

Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2023 r. - to temat obrad sejmowej Komisji Zdrowia w trakcie środowego - 27 kwietnia - posiedzenia.

Członkowie komisji zgłosili łącznie pięć tematów do kontroli w obszarze ochrony zdrowia.

Kontrole zaproponowane przez członków sejmowej Komisji Zdrowia:

- Przypomnę, że zgodnie z procedurą, to Komisja do Spraw Kontroli Państwowej podejmuje w swoim gronie, jakie kontrole są włączone do planu, dlatego proponuję, aby te wszystkie tematy zostały przekazane w imieniu Komisji Zdrowia - powiedział przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos i poddał wniosek pod głosowanie.