We wtorek - 11 lipca - doszło do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Dokument został przyjęty przez rząd zaledwie 24 godziny wcześniej i błyskawicznie trafił do Sejmu. To właśnie o ten pośpiech legislacyjny toczyła się burzliwa dyskusja w trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia

Posłowie opozycji zwracali również uwagę, że finansowanie programu nie z budżetu państwa, a z budżetu NFZ, uszczupli wydatki na inne świadczenia

Jeszcze dziś drugie czytanie projektu wartego 2,4 mld zł, przyjętego przez Komisję Zdrowia jednogłośnie

Darmowe leki 65+ i 18 minus w Sejmie

- Jesteśmy za tym, by pacjenci mieli jak najtańsze leki, ale skąd ten pośpiech? Projekt został przyjęty przez rząd 10 lipca, a już dzień później mamy go procedować. Nie ma wymaganych w legislacji konsultacji społecznych, to pośpiech przed wyborami - wskazywał wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Rajmund Miller (KO), zgłaszając wniosek o odroczenie procedowania projektu, gdyż nie zachowano 7-dniowego okresu na zapoznanie się z nim.

Odpowiadając na zarzuty o pośpiech w procedowaniu, przewodniczący komisji Tomasz Latos (PiS) podkreślał, że "to jest projekt, na który czekają pacjenci".

- Możecie mieć inne zdanie, ale jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że to bardzo ważna ustawa, by powiększyć beneficjentów darmowych leków - tłumaczył.

W przeprowadzonym na wstępie głosowaniu wniosek o odroczenie procedowania nie zyskał poparcia większości.

"Skąd chcecie wziąć na to pieniądze?"

Referujący rządowy projekt wiceminister zdrowia wyjaśniał, że celem ustawy jest rozszerzenie listy darmowych leków oraz liczby osób objętych dotychczasowym programem leki 75+.

- Rozszerzenie obejmie ponad 4 mln seniorów oraz ponad 7 mln dzieci. Kosztować będzie 2,4 mld zł - wyliczał Maciej Miłkowski.

- Skąd chcecie wziąć na to pieniądze? - dopytywał Miller, tłumacząc, że to będzie dodatkowe obciążenie budżetu NFZ, "czyli trzeba zabrać z innych świadczeń". - To legenda z tymi darmowymi lekami. Grupa leków jest niewielka, są to przestarzałe preparaty, które nie są powszechnie przepisywane. Polacy, słyszą, że otrzymują darmowe leki, a później muszą płacić w aptece - dodawał.

Zapowiedział wniesienie poprawki, by pieniądze na leki zostały przeznaczone z budżetu państwa, a nie NFZ. Tłumaczył, że jeżeli chce się pomóc pacjentom, to należy w ten sposób sprawdzić "czy to nie są tylko wyborcze intencje".

Józefa Szczurek-Żelazko (PiS) podkreślała, że to długa lista, budowana przez konsultantów krajowych. - Te listy są aktualizowane - tłumaczyła. Natomiast Patryk Wicher (PiS) wskazywał, że składka zdrowotna pobierana od obywateli jest przekazywana na działalność NFZ i wraca do obywateli w postaci dostępu do leczenia.

- Nie ma więc nic w tym dziwnego, że koszty darmowych leków będą pokrywane z NFZ, czyli składek - wskazywał.

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego-Krajowi Producenci Leków Krzysztof Kopeć zwracał uwagę, że finansowanie z budżetu NFZ pomniejszy ogólną pulę na refundację leków, planowaną w budżecie Funduszu.

Refundacja leków z Narodowego Funduszu Zdrowia

Wiceminister Miłkowski, tłumacząc brak skierowania projektu do konsultacji podkreślał, że "rząd słucha obywateli i odpowiada na docierające głosy o potrzebie szybkiego procedowania". Wyjaśniał, że ustawa wejdzie w życie niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego.

- Padło tu tyle uwag, a to tak prosta ustawa i tak wyczekiwana przez pacjentów - podkreślał Miłkowski.

Choć projekt zawiera faktycznie jedynie trzy artykuły, nie zabrakło do niego poprawek. M.in. już wcześniej zapowiadana o zmianę źródła finansowania z budżetu NFZ na budżet państwa. Nie zyskała jednak poparcia. Podobnie, jak pozostałe zgłoszone przez opozycję.

Ostatecznie za przyjęciem projektu posłowie byli jednogłośni.

Eksperci przygotują listę ponad 4 tys. leków

Zgodnie z projektem konkretny wykaz leków objętych programem minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszczeniach: oddzielnym dla nieletnich i osobnym dla pacjentów po ukończeniu 65. roku życia.

- Przywołane grupy osób są jednymi z tych, w których zapotrzebowanie na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne jest największe - uzasadniono w projekcie.

Jak wyliczał minister zdrowia Adam Niedzielski, zapowiadając poszerzenie dotychczasowego programu darmowych leków 75+, do tej pory lista preparatów zawierała ponad 2 tys. pozycji.

- Celem zmiany jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy pełna lista leków refundowanych będzie sięgała ponad 4 tys. - podkreślał szef resortu zdrowia.

Według zapowiedzi lista zostanie ustalona na drodze konsultacji z ekspertami. - Szukamy leków, które są najbardziej efektywne. To są leki, które przeszły proces analizy, czy ich skutki zdrowotne uzasadniają wydatkowanie środków publicznych - przyznał Niedzielski w rozmowie z TVP Info.

Dodał, że program darmowych leków "na pewno zostanie wdrożony od 1 stycznia 2024 roku, ale przygotowujemy się do tego, żeby być gotowym na wrzesień".

11 lipca, tuż przed północą w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu, aby na tym posiedzeniu jeszcze go uchwalić i skierować do Senatu.

