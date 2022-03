Kogo lekarz przyjmie w pierwszej kolejności? Niedzielski: trolling antyukraiński

Od czasu wprowadzenia w życia specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy, w sieci regularnie pojawiają się informacje na temat rzekomych sytuacji, gdy to uchodźcy mają być przyjmowani poza kolejnością. Doniesienia w tym zakresie skomentował szef resortu zdrowia w rozmowie z "Faktem".

- To absolutnie nieprawda, a raczej propaganda osób sprzyjających rosyjskiemu agresorowi. (…) Takie informacje pojawiają się najczęściej w internecie. Tak jak mieliśmy do czynienia z manipulacjami i kłamstwami antyszczepionkowców, tak teraz te same konta – mamy tu analizy – zajęły się szerzeniem trollingu antyukraińskiego – powiedział na łamach "Faktu".