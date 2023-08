Katarzyna Sójka ministrem od 10 sierpnia. Lekarze już zanieśli jej swoje postulaty

Choć Katarzyna Sójka ministrą oficjalnie jeszcze nie jest, lekarze z Naczelnej Rady Lekarskiej dostarczyli jej swoje mocne propozycje na temat tego, czym powinna się zająć

Na funkcję szefowej resortu zdrowia ma zostać powołana 10 sierpnia po południu

Czego domagają się od Katarzyny Sójki lekarze? Mają siedem postulatów. Niektóre z nich bardzo mocne i wymagają wg Izby "pilnego wdrożenia"

Postulaty NRL. Lekarze: to pilne

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przekazał przyszłej nowej minister zdrowia Katarzynie Sójce postulaty, które według samorządu lekarskiego wymagają pilnego wdrożenia. To działania, o które Izba wnosiła też do byłego ministra zdrowia, ale nie doczekała się ich podjęcia.

W wyliczeniach znalazły się m.in. kontrola wewnętrzna w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia, dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.

Lekarze domagają się też zniesienia bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy i pilnego ustalenia standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatow.



W postulatach NRL znalazło się "wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego oraz wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne" - czytamy w komunikacie Izby.

To nie wszystko. Medycy zrzeszeni w samorządzie lekarskim domagają się natychmiastowego zaprzestania wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. - Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać Prawo Wykonywania Zawodu - argumentują autorzy postulatów.

Chcą też przekazania funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii oraz natychmiastowego wprowadzenia automatyzacji procesu refundacji i zdjęcia z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.

Lekarze z Izby odnieśli się także do kar kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu. Wnoszą do Katarzyny Sójki, aby jako szefowa resortu zdrowia zleciła pilną analizę indywidualnych przypadków.









