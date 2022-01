Jest rozporządzenie o krótszej kwarantannie. Wchodzi 25 stycznia

Ministerstwo Zdrowia przekazało do opublikowania rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Od kiedy przebywający w izolacji z powodu COVID-19 będą mieli skrócony czas kwarantanny?

Krótsza kwarantanna. Od kiedy skrócony zostanie czas kwarantanny?

W poniedziałek, 24 stycznia, Ministerstwo Zdrowia skierowało do opublikowania rozporządzenie skracające czas odbywania kwarantanny. Dokument ukazał się w Dzienniku Ustaw tego samego dnia.

Według nowych wytycznych resortu zdrowia - zapowiadanych w piątek, 21 stycznia, na konferencji premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - czas kwarantanny odbywanej z powodu COVID-19 zostanie skrócony do siedmiu dni (do tej pory było to 10 dni).

- Skrócenie okresów obowiązkowej kwarantanny zostało poprzedzone analizą obserwowanych zmian przebiegu klinicznego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przebiegiem wywołanej nim choroby COVID-19 - napisano w uzasadnieniu.

- Zasadność tej decyzji mogą potwierdzać także zmiany w okresie obowiązkowej kwarantanny wprowadzane w innych państwach rozwiniętych, takich jak Francja, Lichtenstein, Luksemburg i Portugalia, gdzie długość kwarantanny wynosi 7 dni - dodano.

W rozporządzeniu zaproponowano, aby "z konieczności jak najszybszego stosowania nowych, bardziej korzystnych dla obywateli okresów kwarantanny" nowelizacja weszła w życie w dniu następującym po ogłoszeniu.

