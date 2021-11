Grant na Zdrowie. 20 tys. na projekt w obszarze poprawy zdrowia kobiet

Rusza druga edycja konkursu „Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom

Termin zgłaszania projektów to 15 grudnia 2021 roku. Dwie wyróżnione organizacje pacjentów otrzymają grant w wysokości 20 tys. zł

Zgłoszony projekt powinien odpowiadać na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet, przyczyniać się do budowania świadomości pacjentek

Gedeon Richter oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ogłosiły II edycję programu, który dedykowany jest działaniom na rzecz poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet.

Dwie wyróżnione organizacje pacjentów otrzymają grant w wysokości 20 tys. zł na realizację zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 grudnia 2021 roku.

Najlepsze projekty I edycji

I edycję konkursu „Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” ogłoszono w październiku 2020 roku.

Nadesłane zostały 44 projekty, w których organizacje przedstawiały swoje inicjatywy na spełnienie najpilniejszych potrzeb związanych z obszarem zdrowia kobiet.

Laureatem nagrody głównej w I edycji Konkursu był Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych.

- Niewystarczająca wiedza pacjentów dotycząca ich choroby to zjawisko powszechne. W naszej działalności bardzo często spotykamy się z niepokojącym dylematem kobiet posiadających schorzenia lub wadę wzroku dotyczącym decyzji o macierzyństwie. Obawiają się one, że ciąża może wpłynąć na znaczne pogorszenie wady lub nawet całkowitą utratę wzroku - tłumaczy Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie.

- Kobiety te mają też trudności w dotarciu do fachowej wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży i prawidłowych zachowań w czasie jej trwania. Stąd też powstał pomysł na stworzenie poradnika dla kobiet z wadami wzroku wyjaśniającego pojawiające się wątpliwości i obawy związane z ciążą - dodaje.

Drugim laureatem nagrody głównej była Fundacja Serce Dziecka

- Opieka nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością to ogromne wyzwanie i obciążenie dla rodziców. Zbudowanie równowagi pomiędzy opieką nad dzieckiem a własnymi potrzebami jest w tym wypadku szalenie istotne - wyjaśnia Katarzyna Parafianowicz z Fundacji Serce Dziecka.

Odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowej terapii i ciągłości rehabilitacji chorego dziecka leży po stronie opiekunów; z reguły to matka przejmuje większość obowiązków w tym zakresie.

- Widząc jak ważna jest rola matki w opiece nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca (WWS) przygotowaliśmy projekt cyklu warsztatów mających nie tylko dostarczyć im niezbędną wiedzę, ale też uświadomić potrzebę zadbania o własną kondycję, zdrowie fizyczne i psychiczne. Nagroda w Konkursie Grant na zdrowie pozwoli nam zrealizować plan poprawy jakości życia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością – dodaje.

Zasady konkursu "Grant na zdrowie"

Do konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe, których celem jest poprawa jakości życia pacjentów i ich opiekunów. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2022 roku.

Zgłoszony projekt powinien odpowiadać na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet, przyczyniać się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu, bądź poprawiać jakość życia w chorobie. Do konkursu mogą zgłosić się również organizacje, które nie mają doświadczenia w realizacji tego typu projektów.

Projekty zostaną oceniane przez Kapitułę Konkursu na podstawie kryteriów takich jak zgodność z zadaniem konkursowym, budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny czy pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości.

Nagrodą główną, którą otrzymają dwie wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 tys. zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 grudnia 2021 r. Ogłoszenie wyników oraz uroczystość rozdania nagród odbędą się w Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2022 roku.