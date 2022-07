GIF nałożył ponad 664 mln zł kar za nielegalny wywóz leków. Ściągnięto z tego zaledwie 95 tys.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wymierzył ponad 664 mln zł kar za nielegalny wywóz leków. Polskie państwo ściągnęło z tego 95 tys. zł - wylicza portal "money.pl"

Tak mizerna egzekucja nałożonych kar wynika z tworzenia spółek-krzaków przez bezdomnych Czechów czy Polaków, czy podmiotów zarejestrowanych na Vanuatu

Do procederu wywozu przez lata były wykorzystywane "lewe" hurtownie, apteki czy przychodnie, które nie przyjmowały żadnych pacjentów, a jedynie zatrudniały lekarzy do wypisywania recept

- Pomimo podejmowania przez organy egzekucyjne kroków w celu wyegzekwowania należności, zobowiązani nie posiadają majątku pozwalającego za efektywne zakończenie trwających postępowań - tłumaczy "money.pl" Krajowa Administracja Skarbowa

Nielegalny wywóz leków. GIF nałożył ponad 664 mln zł kar

Portal "money.pl" donosi, że przez lata proceder wywozu leków kwitł poprzez zakładanie "lewych" hurtowni farmaceutycznych, które zajmowały się jedynie wywozem oraz "lewych" aptek, najczęściej w ogóle nieotwartych.

Ich właścicielami masowo stawali się bezdomni Czesi czy Polacy, tworzono spółki-krzaki, a jednym z liderów medycyny w pewnej małopolskiej gminie stała się spółeczka z wysp Vanuatu - wyjaśnia portal.

Jako przykład podano również przychodnię, w której nie przyjmowano żadnych pacjentów, a pracujący w niej dwaj lekarze wypisywali fikcyjne recepty na leki, które były wywożone za zachodnią granicę i sprzedawane z ogromną przebitką.

Z ponad 664 mln zł kary wyegzekwowano jedynie 95 tys.

W artykule przypomniano, iż w 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym wskazała, że Główny Inspektor Farmaceutyczny nie wymierza sankcji za wywóz leków. Po tych ustaleniach GIF wymierzył kary w wysokości ponad 664 mln zł.

Portal podkreśla jedna, że kary niewiele dają, a ich egzekucja przebiega bardzo mizernie. "Z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez GIF wyegzekwowano bowiem w 2020 r. 50 tys. zł, a w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. 45 tys. zł (dane te są aktualne na wrzesień 2021 r. - nowszych nie otrzymaliśmy)" - wylicza.

Dodano że "w 2021 r. spośród 12 tytułów wykonawczych jeden został zakończony zapłatą, w czterech przypadkach z uwagi na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji postępowanie egzekucyjne umorzono, w dwóch sprawach nie przystąpiono do egzekucji z uwagi na uprawdopodobnienie bezskuteczności egzekucji (art. 29 par. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), a w przypadku jednego tytułu umorzono postępowanie z uwagi na błąd co do osoby zobowiązanego".

"Zobowiązani nie posiadają majątku pozwalającego zakończenie postępowań"

- Obiektywną okolicznością utrudniającą egzekucję jest fakt, że pomimo podejmowania przez organy egzekucyjne kroków w celu wyegzekwowania należności, zobowiązani nie posiadają majątku pozwalającego za efektywne zakończenie trwających postępowań - odpowiedziała portalowi Krajowa Administracja Skarbowa.

W rozmowie z "money.pl" prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Marcin Repelewicz tłumaczy, że państwo powinno działać tak, by przyglądać się działalności podmiotów zakładanych na słupy jak najwcześniej i wskazuje, iż niezbędna jest efektywna współpraca Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z Krajową Administracją Skarbową.

- Można albo się śmiać, albo płakać. Przestępcy się śmieją. Pacjenci, dla których brakuje leków, płaczą - przyznaje zaś cytowany Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.