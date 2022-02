Flozyny. Co z ich refundacją? Wiceminister Miłkowski: nie dotrzymałem słowa

- Z uporem maniaka zadam po raz kolejny to samo pytanie, kiedy możemy spodziewać się zakończenia procesu negocjacji w procesie refundacyjnym, które się toczy odnośnie leków terapii innowacyjnych dla pacjentów z niewydolnością serca, kiedy pan minister przewiduje zakończenie tego procesu? - pytała Agnieszka Wołczenko ze stowarzyszenia Porozumienie Organizacji Kardiologicznych (POK).

- Jeden z tych leków dostał decyzję negatywną i ostatnio nawet nieoficjalnie rozmawiałem o nowej strategii firmy, która udostępniła lek dla pacjentów po istotnych zniżkach. Pytałem, dlaczego po takiej cenie nie chcieli sprzedać Ministerstwu Zdrowia i czy planują, ponieważ ta cena jest dla nas bardzo atrakcyjna. Odpowiedzieli, że nie są zainteresowani sprzedażą dla Ministerstwa Zdrowia według cen rabatowych dla pacjentów - wyjaśniał wiceminister.

- W związku z tym nie będziemy mogli w tym wskazaniu tego leku jednak otrzymać, a widzę że mogliśmy spokojnie sprawę 3 lata temu zakończyć - dodał.

Wiceminister odniósł się do sprawy przeciągającej się refundacji flozyn.

- Jeśli chodzi o flozynę, to naprawdę myślałem, że od 1 marca uda się lek refundować. Ponieważ w styczniu została zaopiniowana nowa technologia, druga empagliflozyna, to wydawało mi się, że Komisja Ekonomiczna zakończy proces negocjacyjny, żeby można było podjąć decyzję na marzec. Ale nie zakończyła i w związku z tym nie mogę podjąć decyzji - tłumaczył.

- A jeśli chodzi o dapagliflozynę, to nie udało nam się dojść do porozumienia i jestem umówiony z producentem. Widzę duże szanse dla empagliflozyny i jeśli podejmę decyzje dla empagliflozyny, to zaproponuję czy firma, która ma dapagliflozynę chce również sprzedawać, czy jednak nie. Będę się starał, żeby na maj ten lek był dostępny i będę się starał go dopuścić - podsumował wiceminister Maciej Miłkowski.