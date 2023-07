Europa chce zabezpieczyć antybiotyki na zimę. Będzie spotkanie z ministrami zdrowia UE

Są nowe zalecenia dotyczące zapewnienia wystarczającej podaży kluczowych antybiotyków dla pacjentów z UE

Wytyczne, opracowane przez Wykonawczą Grupę Sterującą ds. Niedoborów i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych (MSSG), uzupełniają proces opracowywania unijnego wykazu leków krytycznych

W ścisłej współpracy z państwami członkowskimi UE Komisja podejmie operacyjne działania następcze, w tym w razie potrzeby zainicjuje ewentualne wspólne zamówienia

Kluczowe antybiotyki: potrzebne zwiększenie mocy produkcyjnych

Jeśli popyt w nadchodzącym sezonie zimowym będzie zbliżony do średniego poziomu spożycia w poprzednich latach, zebrane dane sugerują, że dostawy do UE doustnych preparatów kluczowych antybiotyków pierwszego i drugiego rzutu w infekcjach dróg oddechowych zrównają się z popytem.

- Ważne jest, aby producenci podjęli działania z wyprzedzeniem, przed sezonem zimowym, aby w razie potrzeby mogli zwiększyć moce produkcyjne — powiedział Emer Cooke, dyrektor wykonawczy EMA.

EMA i Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Kryzysy Zdrowia (HERA) będą nadal współpracować z posiadaczami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w celu wzmocnienia środków mających na celu zwiększenie podaży niektórych antybiotyków dożylnych.

- Dostępność leków jest kluczowym elementem silnej europejskiej unii zdrowia. Istotne jest, abyśmy już teraz podjęli działania, aby przygotować się przed następną zimą i zapewnić uniknięcie potencjalnych niedoborów antybiotyków. Dziś podejmujemy ważny krok w kierunku środków mających na celu zaspokojenie naszego najpilniejszego zapotrzebowania na kluczowe antybiotyki, uzupełniając trwający proces opracowywania unijnego wykazu leków o krytycznym znaczeniu. Działania następcze prowadzone przez HERA i EMA będą teraz traktowane priorytetowo - powiedziała Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Zapobieganie niedoborom antybiotyków. Są zalecenia EMA

Aby lepiej przygotować się do sezonu zimowego, Wykonawcza Grupa Sterująca EMA ds. Niedoborów i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych (MSSG) uzgodniła następujące zalecenia dotyczące proaktywnych działań:

Zwiększenie produkcji kluczowych antybiotyków. Aby uniknąć niedoborów w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym, EMA i HERA zalecają dalszą współpracę z posiadaczami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w celu zintensyfikowania działań w celu zwiększenia produkcji. Wczesne podjęcie działań przed sezonem jesienno-zimowym powinno dać producentom wystarczająco dużo czasu na zapewnienie wystarczających mocy produkcyjnych, aby sprostać wymaganiom.

Aby uniknąć niedoborów w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym, EMA i HERA zalecają dalszą współpracę z posiadaczami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w celu zintensyfikowania działań w celu zwiększenia produkcji. Wczesne podjęcie działań przed sezonem jesienno-zimowym powinno dać producentom wystarczająco dużo czasu na zapewnienie wystarczających mocy produkcyjnych, aby sprostać wymaganiom. Monitorowanie podaży i popytu. EMA i Komisja wraz z państwami członkowskimi będą nadal monitorować popyt i podaż we współpracy z przedsiębiorstwami. Biorąc pod uwagę, że podjęte środki mają na celu zapewnienie wystarczającej podaży, wszystkim zainteresowanym stronom przypomina się o zamawianiu leków w normalny sposób, bez konieczności gromadzenia leków. Gromadzenie zapasów leków może dodatkowo nadwyrężyć zapasy i spowodować lub pogłębić niedobory.

EMA i Komisja wraz z państwami członkowskimi będą nadal monitorować popyt i podaż we współpracy z przedsiębiorstwami. Biorąc pod uwagę, że podjęte środki mają na celu zapewnienie wystarczającej podaży, wszystkim zainteresowanym stronom przypomina się o zamawianiu leków w normalny sposób, bez konieczności gromadzenia leków. Gromadzenie zapasów leków może dodatkowo nadwyrężyć zapasy i spowodować lub pogłębić niedobory. Świadomość społeczna i rozważne stosowanie. Antybiotyki należy stosować rozważnie, aby zachować ich skuteczność i uniknąć oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Personel medyczny ma do odegrania kluczową rolę, a antybiotyki należy przepisywać wyłącznie w celu leczenia infekcji bakteryjnych. Nie nadają się do leczenia infekcji wirusowych, takich jak przeziębienie i grypa, gdzie nie są skuteczne. Zalecane są również inicjatywy uświadamiające obywateli.

Specjalne posiedzenie HERA z przedstawicielami ministerstw zdrowia

Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2023 r. EMA i Komisja za pośrednictwem HERA będą nadal ściśle monitorować popyt i podaż oraz kontaktować się z posiadaczami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przez pozostałą część roku, aby wcześnie wykrywać wszelkie nieoczekiwane braki w dostawach i podejmować wszelkie niezbędne środki.

Specjalne posiedzenie zarządu HERA z przedstawicielami ministerstw zdrowia państw członkowskich, Komisji i przemysłu odbędzie się w czwartek, 20 lipca, w celu dalszego omówienia sprawy i uzgodnienia ewentualnych dodatkowych kroków.

- Na podstawie otrzymanych danych pracujemy nad lepszym przygotowaniem do nadchodzącego sezonu zimowego – powiedział profesor Karl Broich, przewodniczący szefów agencji leków (HMA). - Te wczesne prognozy pozwolą europejskiej sieci regulacyjnej ds. leków współpracować z zainteresowanymi stronami w celu podjęcia działań z wyprzedzeniem i zapobieżenia potencjalnym niedoborom pacjentów w nadchodzącym sezonie zimowym - dodał.

Dane dotyczące kluczowych antybiotyków

Zalecenia opierają się na danych zebranych przez EMA i Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Kryzysowe Komisji Europejskiej (HERA), dotyczących szacowanego popytu i podaży szeregu kluczowych antybiotyków stosowanych w leczeniu infekcji dróg oddechowych. To:

amoksycylina

amoksycylina/kwas klawulanowy

penicylina V

azytromycyna

klarytromycyna, ceftriakson

cefotaksym

piperacylina-tazobaktam

Wybrane antybiotyki są włączone do grup antybiotyków WHO Access i Watch, co podkreśla znaczenie ich właściwego stosowania i dostępności. Dane dotyczące prognoz podaży i zdolności produkcyjnych przekazali kluczowi posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zostały one następnie dopasowane do szacunków popytu, które zostały opracowane na podstawie historycznych danych dotyczących sprzedaży tych leków w sezonie zimowym w UE/EOG.

Działania dotyczące antybiotyków stanowią część szerszych ram obowiązujących w UE w celu zapobiegania niedoborom leków i ograniczania ich. Uzupełnią one proces opracowywania unijnego wykazu leków krytycznych.

"Tworzenie tej listy przebiega zgodnie z planem pod kierunkiem wspólnej grupy zadaniowej HMA/EMA ds. dostępności leków dopuszczonych do stosowania u ludzi i weterynarii (TF AAM). Celem listy jest pomoc w zapewnieniu stałej dostępności leków, które są najważniejsze dla systemów opieki zdrowotnej w UE/EOG. Lista ta będzie katalogować leki o istotnym wpływie na zdrowie publiczne, w przypadku których należy podjąć działania w celu zwiększenia ich podaży, aby zapewnić ciągłość opieki nad pacjentami przez cały czas" - podała EMA w komunikacie.

Przewiduje się, że pierwsza wersja unijnego wykazu leków krytycznych zostanie opublikowana do końca 2023 r.

