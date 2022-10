Endokrynolog: jodu, nawet w momencie największego zagrożenia, nie będę przyjmował

W momencie katastrofy nuklearnej może dojść do wyrzutu m.in. jodu promieniotwórczego do atmosfery. Chroniąc się przed przejęciem skażonego jodu, można zażyć tabletki z jodem stabilnym

Tabletki z jodem stabilnym, niepromieniotwórczym

- W momencie katastrofy nuklearnej może dojść do wyrzutu m.in. jodu promieniotwórczego do atmosfery. Dochodzi wówczas do skażenia terenu. Zamieszkująca go ludność może przyjąć do swojego organizmu skażony jod, który kumulując się w tarczycy z czasem może doprowadzić do raka tego narządu - wyjaśnia prof. Wojciech Zgliczyński, kierownik kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim, konsultant województwa mazowieckiego w zakresie endokrynologii.

Jak podkreśla, najbardziej na taką sytuację są narażone dopiero rozwijające się organizmy, a więc przede wszystkim dzieci, młodzież, a także kobiety ciężarne i kobiety karmiące: - Im organizm młodszy, tym teoretycznie jest większa możliwość w przyszłości zachorowania na raka.

Dlatego przygotowano tabletki z jodem stabilnym, niepromieniotwórczym, które przyjmowane w odpowiednim czasie, mają wysycić tarczycę tak, żeby nie przyjmowała już "złego" radioaktywnego jodu.

- Tarczyca to narząd wewnętrznego wydzielania, którego zadaniem jest wychwytywanie jodu z powietrza, wody i pokarmu, z którego następnie są wytwarzane hormony tarczycy. Ten jod kumuluje się w gruczole tarczowym, w związku z tym kumulacja jodu skażonego może spowodować z czasem w niektórych przypadkach powstanie nowotworu - mówi endokrynolog.

Jod w ramach prewencji, przed ewentualnym w przyszłości zachorowaniem na raka tarczycy, musi być przyjęty w odpowiednim czasie.

- Przyjęcie tej tabletki ze stabilnym jodem powinno mieć miejsce bezpośrednio po przekazaniu przez odpowiednie służby sygnału. Ważne jest, by go nie przyjmować wcześniej. Przyjmujemy, że ten optymalny czas to jest do 24 godzin przed spodziewanym narażeniem na promieniowanie.

Jak dawkować tabletki z jodem stabilnym

Jak mówi specjalista, w polskim społeczeństwie, nie ma niedoboru jodu. Jest dostarczany poprzez jodowaną sól kuchenną. Przy niedostatecznej podaży jodu, zwiększa się jodochwytność tarczycy, czyli jej zdolność do większego wyłapywania jodu, żeby dalej przerobić go na hormony tarczycy.

- Drugim plusem jest to, że postępujemy zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi profilaktyki jodowej. Poza tym wiemy, że mamy wystarczającą liczbę tabletek z jodem. Każda z nich zawiera 50 mg jodu w celu całkowitego zahamowania jodochwytności tarczycy.

U osoby dorosłej potrzeba 100 mg jodu, czyli 2 tabletki. Im organizm młodszy, tym dawka przyjętego jodu stabilnego powinna być proporcjonalnie mniejsza. Dzieci od 3 do 12 roku życia potrzebują jednej tabletki, dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia - pół tabletki. Noworodki wymagają jednej czwartej tabletki. Żeby ją podać noworodkowi, należy rozkruszyć jedną czwartą tabletki (są łatwo podzielne na cztery) i rozpuścić ją w mleku lub innym płynie. Kobiety w ciąży i karmiące powinny przyjąć dwie tabletki jak inni dorośli.

Jednak jak dodaje prof. Zgliczyński, przyjmując jod musimy się też liczyć z konsekwencjami w postaci działań ubocznych: - Przyjęcie jodu może prowadzić do pojawienia się niedoczynności lub nadczynności tarczycy indukowanej jodem. Niedoczynność łatwo się leczy, często jest przejściowa. Ale czasami mamy poważne trudności z leczeniem nadczynności tarczycy indukowanej jodem.

- Liczba tych powikłań zwiększa się wraz z wiekiem pacjentów. Zaleceniem jest zawsze wyważyć zagrożenia związane z przyjęciem dużej dawki stabilnego jodu blokującej tarczycę. Wiemy, że u 40 latków potencjalne powikłania po niepotrzebnie przyjętym jodzie przewyższają ryzyko wystąpienia raka tarczycy. Deklaruję, że takiego jodu, nawet w momencie największego zagrożenia, nie będę przyjmował - podkreśla endokrynolog.

