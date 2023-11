Ekspert o zmianach na SOR-ach od 1 stycznia: triażu dokonują najmniej doświadczeni. Nikt nie zyska

Przepisy zezwalają wprawdzie przekierowywać z SOR-u do przychodni pacjentów nie będących w stanie zagrożenia życia, ale dotąd rodziło to problemy formalne. Zmienić ma to nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

Zdaniem dr n. med. Patryka Konieczki, specjalisty medycyny ratunkowej, nie zaoszczędzi to jednak czasu ani chorym, ani lekarzom. Sytuacje, w których pacjent będzie wracał na SOR, nie będą należeć do rzadkości

- NFZ co prawda zarzeka się, że zapewni większe finansowanie i stosowny pakiet badań do dyspozycji NiŚOZ, ale w projektowanych rozwiązaniach jest on tak wąski, że nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa pacjentom - uważa ekspert

Jak przyznaje, triażu na SOR-ach dokonują najczęściej ratownicy z najmniejszym doświadczeniem. - To w gestii lekarza leży ocena, czy mamy do czynienia ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego - mówi

Zmiany na SOR-ach. "Pacjent będzie zmuszony krążyć, nikt nie zyska na czasie"

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna przy każdym szpitalnym oddziale ratunkowym w założeniu ma odciążyć przeładowane SOR-y, zapewniając opiekę pacjentom, którzy nie są "w stanie nagłym". Termin na dostosowanie się placówek do tego wymogu był już kilkukrotnie przesuwany. Obowiązujące przepisy dają zarządzającym czas do końca 2023 roku.

Do tego czasu ma zostać również uregulowana kwestia formalnego przekierowywania pacjentów z SOR-u do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub NiŚOZ. Projekt rozporządzenia przewidujący stosowne zmiany w dokumentacji medycznej został pod koniec września opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji.

Projekt przewiduje, że karta segregacji medycznej z odpowiednią adnotacją o braku wskazań do leczenia w SOR będzie kończyć pobyt pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym. To w praktyce oznacza, że zastąpi kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Pacjent, który zdaniem osoby wykonującej triaż nie wymaga pilnej pomocy, będzie mógł zostać skierowany do poradni, bez konieczności kontaktu z dyżurującym lekarzem.

Zdaniem dr n. med. Patryka Konieczki, prezesa Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej i zastępcy kierownika SOR-u w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu, nie zaoszczędzi to wiele czasu ani chorym, ani lekarzom. Obawia się, że przypadki, w których pacjent będzie wracał na SOR, nie będą należeć do rzadkości.

- Narodowy Fundusz Zdrowia co prawda zarzeka się, że zapewni większe finansowanie i stosowny pakiet badań do dyspozycji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ale w projektowanych rozwiązaniach jest on tak wąski, że nie będzie w stanie w żaden sposób zapewnić bezpieczeństwa pacjentom. Nikt nie zyska na czasie w sytuacji, w której pacjent będzie zmuszony krążyć od SOR-u do lekarza NiŚOZ i z powrotem. To tak naprawdę podwojenie pracy lekarzy - podkreśla ekspert.

- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest rozwiązaniem problemu. Owszem, jest tworem, który bardzo dobrze funkcjonuje w niektórych szpitalach, odciążając tamtejsze SOR-y, ale dzieje się to często kosztem bezpieczeństwa pacjentów - uważa.

Ekspert: segregacja medyczna służy wyłącznie ustalaniu priorytetów

Zwraca także uwagę, że narzucony przez resort zdrowia ujednolicony system segregacji medycznej nie służy w założeniu kwalifikowaniu pacjentów na tych, którzy wymagają przyjęcia na SOR i tych, którzy tego nie potrzebują, ale wyłącznie ustalaniu priorytetów. - W naszym porządku prawnym staje się natomiast narzędziem, za pomocą którego chcemy skreślać chorych z listy pacjentów SOR-u. Zapominając przy tym, że pacjent może zostać źle striażowany - wskazuje.

Dr Konieczka zwraca uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy zezwalają wprawdzie na przekierowywanie z SOR-u do przychodni pacjentów nie będących w stanie zagrożenia życia, ale dotąd rodziło to problemy formalne. Obawia się, że jeśli faktycznie będą kierowani do poradni jedynie w oparciu o opinię triażysty, nie trzeba będzie długo czekać, aż ktoś w poczekalni umrze na zatorowość płucną albo zawał serca, bo został sklasyfikowany jako przypadek zbyt stabilny dla SOR-u.

- Nie oszukujmy się - triażu dokonuje często najmniej doświadczony ratownik w zespole. Wdrażając system TOPSOR w Polsce zapewniono szkolenia z ratunkowej segregacji medycznej dla pięciu ratowników na oddział. Znam wiele SOR-ów, gdzie nie pracuje już żaden z przeszkolonych pod tym kątem ratowników i de facto nie prowadzi się kolejnych szkoleń - mówi dr Konieczka.

- Generalnie uważam, że pomysł przekierowywania pacjentów do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jako zaplecza SOR-u jest nietrafiony. To w gestii lekarza leży ocena, czy mamy do czynienia ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jestem przeciwny przenoszeniu tej odpowiedzialności na ratownika medycznego, któremu i tak co rusz dokłada się kolejnych obowiązków. Rozumiem, że mamy deficyt lekarzy, który próbujemy załatać otwierając dziesiątki kierunków lekarskich, ale nie możemy robić tego kosztem jakości realizowanych świadczeń - zaznacza.

Uważa obecny kierunek zmian za bardzo niepokojący. Nie sądzi też, aby w jakikolwiek sposób poprawił sytuację przeciążonych SOR-ów w Polsce.

- NiŚOZ przy SOR-ach funkcjonuje już od kilku lat i w żaden sposób nie zmieniło to realnego funkcjonowania oddziałów ratunkowych. Podstawą dla poprawy sytuacji SOR-ów w Polsce musi być urealnienie finansowania POZ i zmotywowanie lekarzy rodzinnych do rzetelnej pracy, do której stawka kapitacyjna nie zachęca. Skoro w szpitalnych oddziałach ratunkowych dało się wprowadzić system rozliczania oparty na wykonywanych procedurach, to jest to też możliwe w POZ-ach - podkreśla.

Fast track zamiast NiŚOZ. Koncepcja podobna, ale nie ma w niej "przerzucania" pacjentów

Ekspert proponowałby skonfrontować wdrażaną "na siłę" do szpitali nocną i świąteczną opiekę zdrowotną z koncepcją fast track - tzw. szybkiej ścieżki.

- To rozwiązanie stosowane m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie SOR-y są w stanie obsłużyć zdecydowanie większy ruch pacjentów dużo mniejszym nakładem pracy lekarzy. Polega na tym, że w specjalnie wyodrębnionym gabinecie jest dodatkowy lekarz przyjmujący całodobowo pacjentów, których stan nie należy do najcięższych. Koncepcja jest de facto podobna, ale nie ma w niej "przerzucania" pacjentów między placówkami. Wszystko dzieje się na SOR-ze i w obrębie jednej grupy lekarzy. Jeden z nich zostaje po prostu oddelegowywany do mniej pilnych przypadków - wyjaśnia.

Jak podkreśla, musi to być jednak lekarz pracujący na co dzień na SOR-ze.

- Taki, który wychwyci konieczność eskalacji diagnostyki i leczenia pacjentów w cięższym stanie. Nie będzie natomiast urządzać w gabinecie poradni i eskalować diagnostyki, gdy takowa nie jest konieczna. Szybko oceni problem zdrowotny, bez konieczności zlecania rozlicznych konsultacji i oczekiwania na ich wynik. Tylko wtedy fast track będzie faktycznie szybką ścieżką - tłumaczy.

