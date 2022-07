Eksperci o finansowaniu wyrobów medycznych w Polsce i nowych dopłatach. Debata Rynku Zdrowia

Możliwości zwiększenia publicznego finansowania i poprawy dostępności wyrobów medycznych w Polsce dotyczyła debata Rynku Zdrowia z udziałem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, ekspertów i przedstawicieli pacjentów

Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce jest mocno niedoszacowane i wymaga wielu zmian - podkreślił 5 lipca podczas debaty Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED

Maciej Miłkowski zapowiedział w trakcie dyskusji, że do konsultacji publicznych trafi projekt rozporządzenia ze znowelizowanym wykazem wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Tak też się stało. 8 lipca resort zdrowia opublikował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

- W wielu zakresach wyrobów medycznych istotnie wzrośnie poziom środków wydatkowanych przez NFZ - poinformował wiceszef resortu zdrowia

Liczby, obok których nie można przejść obojętnie. Czas na zmiany

Część redakcyjnej debaty Rynku Zdrowia pt. "Wyroby medyczne - jak poprawić ich dostępność. Wyzwania, bariery, możliwości" (Warszawa, 5 lipca 2022 r.) dotyczyła między innymi jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a także danych zawartych w raporcie pt. „Sektor wyrobów medycznych w Polsce. Wielkość, oddziaływanie, znaczenie”. Projekt opublikowano 8 lipca.

- Wyroby medyczne są niezbędnymi narzędziami świadczenia wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Obejmują one szerokie spektrum produktów. Od strzykawek, cewników i masek chirurgicznych, po złożone urządzenia, takie jak rozruszniki serca i aparaty do rezonansu magnetycznego. Ich wysoka różnorodność sprawia, że istnieje ogromna trudność z uchwyceniem znaczenia rynku wyrobów medycznych dla gospodarki w poszczególnych krajach świata, także w Polsce - czytamy w raporcie.

- Nasza debata jest znakomitą okazją, by o wyrobach medycznych rozmawiać w znacznej mierze w kontekście potrzeb pacjentów - mówiła prowadząca dyskusję Paulina Gumowska, redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia. Powołując się na dane zawarte we wspomnianym raporcie (opracowanym przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy wsparciu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED) red. Gumowska przypomniała, między innymi, że dofinansowanie do protez piersi wynosi 280 zł - raz na 2 lata. W przypadku peruk-protez włosów to wsparcie ze środków publicznych jest również skromne i - po ostatniej zmianie wysokości dofinansowania z 2004 r. - sięga 250 zł w ciągu dwóch lat.

Średnia rynkowa cena aparatu słuchowego dla dorosłej osoby w Polsce wynosi aż 3-5 tys. zł, podczas gdy dofinansowanie tego wyrobu przez państwo to tylko 700 zł. Z wyrobów stomijnych korzysta w Polsce ok. 65 tys. pacjentów. Ich sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ od prawie 20 lat nie zwiększono limitów dofinansowania tych produktów. Skutek jest taki, że obecnie polski pacjent może liczyć na refundację 21 jednoczęściowych worków stomijnych w ciągu miesiąca. W innych krajach europejskich to wsparcie pozwala na refinansowanie 60-90 worków miesięcznie.

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia

Dogońmy najpierw inne kraje Grupy Wyszehradzkiej

Co więc należałoby zrobić, aby w Polsce doszło do poszerzenia zakresu finansowego wsparcia ze środków publicznych dla pacjentów korzystających, m.in. z wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza, byśmy dorównali pod tym względem chociażby krajom z Grupy Wyszehradzkiej, wśród których w Polsce jest najniższe publiczne finansowanie wyrobów medycznych na osobę (około 6 euro rocznie)?

Odpowiadając na to pytanie Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED wskazał, że w ostatnich latach wiele w Polsce się robi, by poprawić poziom dofinansowania wyrobów medycznych dla pacjentów.

- Mamy świadomość, że nie będziemy w stanie szybko stać się pod tym względem krajem porównywalnym, na przykład z Niemcami. Z drugiej strony wiemy, że finansowanie wyrobów medycznych w Polsce jest mocno niedoszacowane i wymaga wielu zmian. Aby istotnie poprawić sytuację, powinniśmy przede wszystkim dokładnie zaplanować politykę dotyczącą właśnie wyrobów medycznych, aby zagwarantowane było prowadzenie bieżących, regularnych rozmów o dostępie pacjentów do tych wyrobów, a także o aktualizacji przepisów oraz systemu finansowania w tym obszarze - podkreślił prezes Grądkowski.

I dodał: - Naprawdę nie mówimy o szczególnie wysokich wydatkach względem całego systemu naszej ochrony zdrowia, które pozwoliłyby osiągnąć poziom publicznego finansowania wyrobów medycznych porównywalny przynajmniej z krajami Grupy Wyszehradzkiej.

Będą zmiany w limitach finansowania wyrobów medycznych

Czy publiczne wydatki na wyroby medyczne w Polsce wzrosną? - Ważne jest, aby w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia nie malał udział nakładów na te wyroby. Tym bardziej, że ostatnio przychody NFZ istotnie się zwiększyły. Jednak dziś, jak wszyscy wiemy, jedną z priorytetowych pozycji w wydatkach NFZ stanowią podwyżki minimalnych wynagrodzeń personelu podmiotów leczniczych - zwracał uwagę podczas debaty wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Zapowiedział, że w rozporządzeniu nowelizującym limity finansowania poszczególnych kategorii wyrobów medycznych zostanie wkrótce wprowadzonych 6-8 różnych rodzajów zmian.

- Poza tym czeka nas jeszcze ustawowe uregulowanie kwestii produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, które nie mogą być zlecane w trakcie hospitalizacji - dodał wiceszef resortu zdrowia.

Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED i Robert Jagodziński, prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Fot. PTWP

Dostępność wyrobów medycznych redukuje koszty stacjonarnej opieki, np. w przypadku produktów stomijnych

Dr Mariola Rybka, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej podkreślała, że w Polsce jest ponad 2 mln przewlekle chorych osób z niepełnosprawnością, które są całkowicie unieruchomione. - Dla tych pacjentów brak dostępu lub ograniczona dostępność wyrobów medycznych powoduje, między innymi znaczne obniżenie jakości ich życia. To z kolei wywołuje całą kaskadę następstw, w tym związanych z problemami psychologicznymi i psychiatrycznymi - zaznaczała.

- Zajmuję się, między innymi pacjentami w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL). Przyjmując te osoby pytam ich najbliższych, czy mają jakikolwiek sprzęt usprawniający. Wtedy przekonuję się, jak wiele rodzin pacjentów nie potrafi posługiwać się takimi wyrobami, co powoduje, że chorzy z nich nie korzystają lub używają je w niewłaściwy sposób. Dotyczy to różnych produktów, w tym stomijnych, do których dostęp jest wręcz niezbędny dla normalnego funkcjonowania - podkreśliła konsultant krajowa.

Wskazywała, że w systemie konieczne jest stworzenie warunków pozwalających na edukowanie pacjentów oraz członków ich rodzin w zakresie stosowania wyrobów medycznych: - Chodzi, na przykład o tak elementarne czynności jak prawidłowa zmiana pieluchomajtek, wymagająca odpowiedniego ułożenia pacjenta - tłumaczyła.

I dodała: - Zwiększenie dostępności wyrobów medycznych, z których pacjenci potrafią korzystać w swoim środowisku domowym, nie tylko poprawia jakość ich życia, ale też istotnie odciąża finansowo system opieki. Dotyczy to, między innymi worków i innych produktów stomijnych - zwracała uwagę konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

- Im więcej dołożymy starań, aby pacjenci pozostający w warunkach środowiska domowego otrzymywali sprzęt o jakości minimalizującej ich niepełnosprawność, tym większa jest szansa na to, by nakłady na opiekę stacjonarną były redukowane na rzecz opieki domowej. To także droga do tak pożądanej deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej - konkludowała dr Mariola Rybka.

Wyroby medyczne to nie tylko leczenie, ale i jakość życia

Zdaniem Roberta Jagodzińskiego, prezesa Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, bardzo ważne jest to, by perspektywa decydentów kreujących i finansujących system spotkała się perspektywą pacjentów korzystających z zaopatrzenia medycznego.

- Nadal mamy pewien problem z postrzeganiem tego, czym w ogóle jest wyrób medyczny. To określenie stosowane jest w przepisach z zakresu ochrony zdrowia. Natomiast w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych używa się określeń: sprzęt ortopedyczny i zaopatrzenie pomocnicze. Z kolei w kontekście poprawy jakości funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami mówi się o technologiach kompensacyjnych - wyliczał prezes Jagodziński.

Dlatego, jak podkreślał, dobrze się stało, iż w ostatnim czasie uruchomione zostały kanały międzyresortowe dotyczące różnych aspektów zaopatrzenia medycznego.

- Doszliśmy już chyba do wniosku, że na ten system trzeba patrzeć całościowo. W przypadku pacjentów z niepełnosprawnościami wyrób medyczny nie tylko wpływa na jakość leczenia i efektywność rehabilitacji, ale też stwarza ogromne możliwości kompensacyjne, czyli pomaga tym osobom w codziennym funkcjonowaniu - nauce, pracy, zakładaniu rodziny - wymieniał Robert Jagodziński.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, dr Mariola Rybka - konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, Krystyna Wechmann - prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki Fot. PTWP

Konieczna jest nowa kategoryzacja wózków inwalidzkich

Prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji dodał, że Polsce mamy aż 1,4 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym, którzy pozostają poza rynkiem pracy. - Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia we współpracy, m.in. z osobami po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, wiem, jak ważny dla nich jest indywidualnie dopasowany wyrób medyczny - mówił.

Zwracał w tym kontekście uwagę na konieczność zweryfikowania obecnej kategoryzacji wózków inwalidzkich: - Czy obecne zasady pozwalają dopasować, m.in. wózki inwalidzkie do potrzeb poszczególnych osób? Czy kadry medyczne są dziś dobrze przygotowane do prawidłowego zlecenia sprzętu konkretnym osobom? - pytał.

Dodał, że paradoks obecnych przepisów polega na tym, że aby pacjentowi można przepisać pierwszy wózek inwalidzki, musi najpierw opuścić szpital, np. po 3-miesięcznym leczeniu i rehabilitacji, a następnie udać się do poradni, a dopiero tam może mieć zlecony wózek. - To należy zmienić, gdyż leczenie oraz rehabilitacja jest zarazem procesem adaptacji do wózka inwalidzkiego, więc powinien on być zlecany na wcześniejszym etapie niż obecnie - zaznaczył Robert Jagodziński.

Prezes Arkadiusz Grądkowski poinformował, że trwają już rozmowy z Ministerstwem Zdrowia dotyczące zmian kategoryzacji wózków inwalidzkich oraz poziomu ich dofinansowania. Nowe zasady pozwolą znacznie lepiej niż obecnie dopasować te wyroby do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Amazonki: wyroby medyczne złej jakości stwarzają szereg problemów

Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” przypominała w czasie debaty, że kiedy około 30 lat temu polskie organizacje pacjentek dopiero zaczynały batalię o refundowanie, m.in. protez piersi po leczeniu raka, w Niemczech pacjentki, które przechodziły terapię nowotworu piersi otrzymywały wyprawkę, m.in. ze wstępną, zastępczą protezą.

- Pacjentki w Polsce mają nadal problem z dostępnością do protez piersi, peruk czy rękawków przeciwobrzękowych. Są wprawdzie od kilku lat refundowane, jednak ich zakładanie wymaga wcześniejszej rehabilitacji. Tymczasem jej dostępność jest kiepska - tłumaczyła prezes Wechmann.

- Dlatego Stowarzyszenia Amazonek, w miarę swoich możliwości organizują taką rehabilitację. Nie zastąpimy jednak w tym zakresie specjalistów, którzy mają uprawnienia do wydawania zleceń na wydawanie tego rodzaju wyrobów medycznych - dodała.

- Dobrze się więc stało, że Izba POLMED zabiega o zwiększenie finansowania tych kategorii produktów dla amazonek. Pozwoli to im na wybranie wyrobów o naprawdę dobrej jakości. To bardzo ważne, ponieważ niewłaściwie dopasowane i słabej jakości, np. rękawki przeciwobrzękowe czy protezy piersi nie dają oczekiwanych efektów, nie zmniejszają obrzęku i stwarzają kobietom wiele poważnych problemów - podkreśliła Krystyna Wechmann.

Aparaty słuchowe - na koszty wyrobu składa się też usługa

A czy dzisiaj można dobrać pacjentowi odpowiedni aparat słuchowy za 700 zł (tyle wynosi dopłata państwa do tego wyrobu medycznego)? Na to pytanie odpowiadała w czasie dyskusji Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO -.

- Za taką kwotę nie jest to możliwe - przyznała. - Bardzo ważne jest więc to, że w naszej dyskusji uczestniczą przedstawiciele pacjentów i praktycy mający doświadczenie w stosowaniu wyrobów medycznych - zaznaczyła.

- Staramy się nadążać za potrzebami naszych podopiecznych, zapewniając im podejście indywidualne, co w przypadku aparatów słuchowych jest szczególnie ważne. Niestety, nie da się dziecku z niedosłuchem 70-80 decybeli kupić aparatu za 700 zł. Dobry aparat słuchowy, zapewniający odpowiednią jakość życia kosztuje od 3 tys. do 5 tys. zł. A przecież dziecku potrzebne są dwa takie urządzenia, by mogło nauczyć się mówić i dawać sobie radę w dorosłym życiu - podkreślała prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO -.

- W 2014 r. wywalczyliśmy pewne zwiększenie dofinansowania do aparatów słuchowych dla dzieci, ale od tego czasu nic się w tej kwestii nie zmieniło. Pamiętajmy też, że konieczne są wizyty u protetyka słuchu, który dopasuje ustawienia aparatu, zbada słuch itd. To nie są jednorazowe wizyty. Wymiana niektórych elementów aparatu nie jest już objęta dofinansowaniem. Należy więc nieco inaczej spojrzeć na ten wyrób medyczny, na który składa się również usługa - tłumaczyła Aleksandra Włodarska vel Głowacka.

Koszty wokół rosną, a co z dofinansowaniem wyrobów medycznych?

Nawiązując, między innymi do problemu zbyt niskich dopłat ze środków publicznych do aparatów słuchowych, prezes Arkadiusz Grądkowski przypomniał, że Izba POLMED wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o nową wycenę dla pięciu grup produktowych - wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie:

Aparatów słuchowych

Wózków inwalidzkich

Wyrobów stomijnych

Protez piersi

Peruk

- Na wykazie w rozporządzeniu dotyczącym wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest 140 grup produktowych. Rzetelnie, między innymi w oparciu o dane z NFZ wybraliśmy powyższe pięć grup produktowych, do których obecnie dopłaty pacjentów są naprawdę duże - informował prezes Grądkowski.

Dodał ponadto, że ogólny wzrost kosztów oraz inflacja bardzo mocno przekładają się także na wyroby medyczne. - Zgodnie z ustawą, dystrybutor ma obowiązek zapewnić co najmniej jeden wyrób w wyznaczonym limicie. W obecnej sytuacji ekonomicznej, naprawdę trudno dostarczyć wyroby w tych cenach. Dlatego chcielibyśmy wiedzieć, które z wyrobów medycznych zostaną ujęte w nowym wykazie oraz kiedy rozporządzenie trafi do konsultacji publicznych - pytał przedstawiciel Izby POLMED.

Planowane zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wyrobów medycznych

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział, że projekt rozporządzenia ze znowelizowanym wykazem wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zostanie przekazany do konsultacji publicznych w najbliższych dniach.

Dodajmy, że stało się to już trzy dni po naszej debacie. 8 lipca resort zdrowia opublikował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Projekt przewiduje, między innymi zwiększenia refundacji części wyrobów medycznych, w tym, między innymi aparatów słuchowych, niektórych soczewek, a także produktów stomijnych. Kompleksowo została też uregulowana refundacja oraz kategoryzacja wózków inwalidzkich

- Planowane zmiany w kilku zakresach spowodują wzrost wydatków po stronie NFZ. Rzeczywiście, obecnie aparaty słuchowe są wyrobami o najwyższych dopłatach pacjentów, sięgających średnio 4-5 tys. zł. Proponujemy istotną zmianę w tym zakresie - podał wiceszef resortu zdrowia.

- Także w innych zakresach wyrobów medycznych istotnie wzrośnie poziom środków wydatkowanych przez NFZ. Wiele wskazuje na to, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie w grudniu bieżącego roku. Dlatego jego pierwsze istotne efekty będą odczuwalne na początku 2023 r.- zapowiedział Maciej Miłkowski.

Z kolei prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, wiceminister zdrowia w latach 2017-2019 zwracał podczas debaty uwagę, że w zakresie wyrobów medycznych „mamy niejako trzy światy”.

- Pierwszy z nich to wyroby medyczne znajdujące się na liście refundacyjnej. Wartość tej części rynku to ok. 600 mln zł. Drugą grupę stanowią wyroby medyczne wydawane na zlecenie, a jej wartość sięga obecnie ok. 1,2 mld zł. W tym właśnie zakresie Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie finansowania ze środków publicznych, co jest krokiem w dobrym kierunku, zgodnym, między innymi z oczekiwaniami pacjentów - wskazywał prof. Czech.

Wyroby medyczne rozwijają się szybciej niż leki

- Jest wreszcie trzeci, największy obszar wykorzystania wyrobów medycznych, będących częścią świadczeń opieki zdrowotnej. Wydaje się, że właśnie w tym segmencie można rozważyć zmiany zmierzające do większej elastyczności podejmowania decyzji - mówił były wiceszef resortu zdrowia.

Dodał, że w tej części rynku brakuje w Polsce ścieżki pozwalającej rzetelnie ocenić nowy wyrób lub rozwiązanie pod kątem możliwości jego finansowania ze środków publicznych. Taki mechanizm od dawna funkcjonuje w zakresie refundacji leków.

Zdaniem prof. Marcina Czecha taki elastyczny system bieżącej oceny wyrobów medycznych będących częścią świadczeń zdrowotnych jest potrzebny, między innymi dlatego, że nielekowe technologie medyczne ewoluują znacznie szybciej niż leki.

- Obecnie wejście kolejnych, udoskonalanych rozwiązań i wyrobów do publicznego finansowania jest utrudnione, wręcz zamrożone - tłumaczył prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Dodał, że rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie trybu wnioskowego w procesie ubiegania się o refundację innowacyjnych wyrobów medycznych.

- Problem w tym, że taki tryb wymagałby przeznaczenia odpowiednich zasobów po stronie publicznej, jak ma to miejsce w zakresie oceny technologii lekowych oraz obejmowania ich finansowaniem ze środków publicznych. Pamiętajmy, że przy procesie refundacji leków tylko w Ministerstwie Zdrowia pracuje kilkadziesiąt osób. Wydaje się, że także warty ok. 17,5 mld zł rynek wyrobów medycznych w Polsce potrzebuje podobnych rozwiązań - podsumował prof. Marcin Czech.

W debacie Rynku Zdrowia pt. "Wyroby medyczne - jak poprawić ich dostępność. Wyzwania, bariery, możliwości" (Warszawa, 5 lipca 2022 r.) uczestniczyli (kolejność alfabetyczna):

• Prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019

• Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

• Robert Jagodziński, prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

• Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

• Dr Mariola Rybka, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

• Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki

• Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO -

Moderacja: Paulina Gumowska, redaktor naczelna portalu Rynek Zdrowia.

