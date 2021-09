Eksperci apelują: szczepienia na grypę i COVID-19 podczas jednej wizyty

Wirus grypy i koronawirus atakują podobne populacje

Eksperci rekomendują jednoczesne (w trakcie tej samej wizyty, w dwie różne kończyny) szczepienia przeciwko COVID-19 i grypie

Takie rekomendacje wydały już: Austria, Dania, Finlandia, Czechy, Niemcy, Rumunia, USA i Francja

Podczas debaty Flu&Covid-19 Forum (23 września) zostały przedstawione nowe rekomendacje ekspertów dotyczące jednoczesnego stosowania szczepionek przeciw grypie i COVID-19.

W tym sezonie wirusy zachowują się dziwnie

Rekomendacje przedstawił dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

- Aktywność grupy nas zaskakuje. Wszystkie działania przeciwepidemiczne, które podjęliśmy, czyli dystansowanie społeczne, praca zdalna, zamknięte szkoły, przez długi czas sprawiły, że zwykła przewidywalność sezonu grypy się zmieniła. Normalnie grypa atakowała najbardziej w pierwszych trzech miesiącach roku: styczeń, luty, marzec. W tym roku mamy już przypadki grypy i innych wirusów wywołujących zakażenia dróg oddechowych, które również zachowują się dziwnie - przyznał ekspert.

- W szpitalach są dzieci z RSV, który to wirus normalnie przychodził od października. W tej chwili zachorowania notuje się już od sierpnia. - To jest kolejny dowód na to, że niezależnie od przyczyn, nie wiemy dokładnie, kiedy mamy się spodziewać kolejnego szczytu grupy - dodał dr hab. Ernest Kuchar.

Zwrócił też uwagę, że w ubiegłym sezonie, przeciwko grypie zaszczepiło się 6 proc. populacji, co było i tak dobrym wynikiem. Jednak zdaniem specjalisty, taki odsetek nie ma większego znaczenia dla odporności populacyjnej, a poza tym dystansowanie sprawiło, że grypy w ogóle było mniej, w związku z czym ta naturalna odporność, która chroni naszą populację, jest zmniejszona.

Ekspert o grypie: spodziewamy się kolejnego wzrostu zachorowań

- W takiej sytuacji możemy spodziewać się pewnego wyrównania, w rozumieniu wzrostu zachorowań - ocenił, dodając, że koronawirus nie budzi już takiego przerażenia, jak rok wcześniej, więc nie mamy tendencji do ścisłego przestrzegania zasad sanitarnych.

Do tego dochodzą otwarte szkoły. - O ile w przypadku koronawirusa to nie dzieci są głównym źródłem zakażeń dla społeczeństwa, tak w przypadku grypy są i zawsze były - zaznaczył.

- Wiemy, że grypa - mówiąc kolokwialnie - "lubi" dzieci. Jeżeli więc mamy problem w tej chwili z pandemią koronawirusa, to spodziewamy się kolejnego wzrostu zachorowań. To, że teraz jest tych zakażeń poniżej tysiąca, niech nas nie uspokaja, dlatego, że rozwój logarytmiczny ma to do siebie, że na początku przebiega bardzo wolno, a potem gwałtownie przyspiesza - powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Przypomniał, że wirus grypy i koronawirus atakują podobne populacje. - Jeżeli chodzi o osoby z chorobami przewlekłymi czy osoby starsze, to tak samo uderza grypa, jak i COVID-19. Objawy też są takie same. Poza tym, pacjentowi, który trafia do szpitala, jest wszystko jedno czy to grypa, czy COVID-19 go tam sprowadziła.

Najgroźniejszym powikłaniem obu zakażeń jest zaostrzenie chorób przewlekłych, przede wszystkim incydenty sercowo-naczyniowe, a proces zapalny w naczyniach, w śródbłonku może utrzymywać się jeszcze tygodniami, co prowadzi do zwiększonej częstości występowania i udarów i zawałów serca.

- Oczywiście w przypadku nakładania się sezonu COVID-19 i grypy możliwe są ko-infekcje. Ale wystarczy, że dojdzie takich infekcji w pewnym niedużym odstępie czasu. Osłabiony przez grypę organizm prawdopodobnie znacznie ciężej będzie przechodził covid-19 i odwrotnie. Jest to logiczne i potwierdzone również w doniesieniach naukowych - przekonywał ekspert.

Czytaj też: Pielęgniarki i farmaceuci powinni szczepić przeciw grypie. Eksperci nie mają wątpliwości

Czy szczepienie przeciwko grypie może złagodzić COVID-19?

- Prawdopodobnie tak, aczkolwiek byłbym bardzo ostrożny z tego typu wnioskami. Być może po prostu osoby, które szczepią się przeciwko grypie, to osoby, które bardziej o siebie dbają? - mówił dr hab. Ernest Kuchar.

Jego zdaniem dane potwierdzają, że na pewno warto szczepić się i przeciwko COVID-19, i przeciwko grypie, bo to są czynniki ryzyka zupełnie niezależne od siebie. Podobnie jak odra i różyczka - może wyglądają podobnie, ale z punktu widzenia immunologii i odporności są to zupełnie różne choroby.

- Odstęp między szczepionkami zabitymi może być dowolny, podobnie jak między szczepionką zabitą a szczepionką żywą. Tylko w wyjątkowej sytuacji należy między szczepieniami zachować odstępy, ale nie dotyczy to szczepionek przeciwko grypie i przeciwko COVID-19, które mimo nowych technologii traktujemy jako szczepionki zabite, bo się nie rozmnażają - wyjaśniał specjalista.

Szczepić razem czy osobno?

- W związku z sytuacją ograniczonej możliwości systemu ochrony zdrowia, a jednocześnie zagrożenia zarówno przez COVID-19, jak też przez grypę, najrozsądniejsze wydaje się skorzystanie z jednej wizyty do obu szczepień - podkreślił.

Dlatego eksperci rekomendują jednoczesne (w trakcie jednej wizyty, w dwie różne kończyny) szczepienia przeciw COVID-19 i grypie wszystkimi dostępnymi dla danej grupy wiekowej na polskim rynku szczepionkami. Szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID-19.

- Rekomendujemy też uspokojenie pacjentów i lekarzy w kwestii tego, że nie wiąże to się z jakimś większym ryzykiem działań niepożądanych - dodał dr hab. Ernest Kuchar.

Takie rekomendacje wydały już: Austria, Dania, Finlandia, Czechy, Niemcy, Rumunia, USA i Francja.

Czytaj też: Szczepienia przeciwko grypie. Dla kogo bezpłatne? LISTA uprawnionych

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.