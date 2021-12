Dziś wchodzą nowe obostrzenia covidowe. To rządowy „pakiet alertowy”

Nowe obostrzenia wchodzą 1 grudnia i będą obowiązywały do 17 grudnia. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 listopada

Zaostrzone zostaną limity w miejscach publicznych - dotyczą liczby osób mogących przebywać m.in. w restauracjach, hotelach, kinach, obiektach sportowych czy liczby uczestników wesel i zgromadzeń

Dodatkowo rząd wprowadził – obowiązujący do 13 grudnia – zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Zaostrzono również zasady kwarantanny dla wracających do Polski z krajów spoza strefy Schengen

Od 1 grudnia nowe obostrzenia. To rządowy „pakiet alertowy”

W środę, 1 grudnia, wchodzą nowe obostrzenia pandemiczne. To – jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski – „pakiet alertowy”. Restrykcje będą obowiązywały do 17 grudnia, ale szef resortu zdrowia zastrzegł, że jeżeli sytuacja gwałtownie się pogorszy, to "decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień".

- W tej chwili dajemy sobie dwuipółtygodniowy czas przede wszystkim na kompletowanie informacji związanych nową mutacją - przyznał szef resortu zdrowia.

Co się zmieni? Zaostrzone zostaną limity w miejscach publicznych - dotyczą liczby osób mogących przebywać m.in. w restauracjach, hotelach, sklepach, galeriach handlowych, kinach, teatrach, muzeach, na basenach, siłowniach, obiektach sportowych, ale również liczby uczestników wesel, imprez czy zgromadzeń.

Ponadto rząd wprowadził – obowiązujący już od 30 listopada do 13 grudnia – zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich. Poza tym znacząco zaostrzono zasady kwarantanny dla wracających do Polski z krajów spoza strefy Schengen oraz zmieniono zasady dotyczące testowania podróżnych.

Od 1 grudnia nowe zasady kwarantanny

Od 1 grudnia zmieniają się zasady dotyczące kwarantanny dla podróżnych oraz reguły testowania.

Osoby wracające z Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki albo Republiki Zimbabwe nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni.

Osoby podróżujące z krajów spoza strefy Schengen będą objęte kwarantanną wydłużoną do 14 dni, z której jednak będą mogły być zwolnione na podstawie testu PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy.

Co ważne, obowiązek ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych, które posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Poza tym już od wtorku 30 listopada obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych w siedmiu państwach znajdujących się na południu Afryki.

Zakaz przylotów z:

Królestwa Eswatini,

Królestwa Lesotho,

Republiki Botswany,

Republiki Mozambiku,

Republiki Namibii,

Republiki Południowej Afryki

Republiki Zimbabwe.

Dr Sutkowski: rządowe obostrzenia to "mały krok". Konieczne obowiązkowe paszporty covidowe

Nowe obostrzenia w restauracjach, sklepach, galeriach handlowych

To nie koniec nowych obostrzeń. Zmniejszone zostały także limity osób mogących przebywać w miejscach publicznych. Co istotne do limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione.

Kościoły, lokale gastronomiczne, hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodkach kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, baseny i aquaparki – 50 proc. obłożenia (obecnie 75 proc. obłożenia)

– 50 proc. obłożenia (obecnie 75 proc. obłożenia) Zgromadzenia, wesela, komunie, konsolacje, spotkania, dyskotek i – max. 100 osób (obecnie 150 osób).

i – max. 100 osób (obecnie 150 osób). Wydarzenia sportowe (poza obiektami sportowymi) – max. 250 osób (obecnie 500 osób).

– max. 250 osób (obecnie 500 osób). Siłownie, kluby i centra fitness, hazard, muzea, galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, konferencje – 1 osoba na 15 m2 (obecnie 1 osoba na 10 m2)

– 1 osoba na 15 m2 (obecnie 1 osoba na 10 m2) Limit 1 osoba na 15 m kw. będzie obowiązywać w sklepach i galeriach handlowych (teraz jest 1 os. na 10 m kw.).

Omikron prawdopodobnie jest już w Polsce. Prezes NRL: "Nie jesteśmy zieloną wyspą"

